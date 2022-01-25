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納豆腦出血引流手術順利 無生命危險休養中

2022/1/25 12:33（1/25 13:04 更新）
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藝人納豆驚傳腦出血就醫，經紀公司25日表示，納豆手術後已無生命危險，正在休養中。（中央社檔案照片）
藝人納豆驚傳腦出血就醫，經紀公司25日表示，納豆手術後已無生命危險，正在休養中。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉冠吟台北25日電）藝人納豆經紀公司今天發布聲明稿證實，納豆昨天因頭痛不適，前往醫院檢查發現腦壓過高、並有出血狀況，進行引流手術後已無生命危險，正在休養。

41歲藝人納豆驚傳腦出血，在國泰醫院開刀搶救，讓粉絲相當擔心，舅舅、新北市長侯友宜也發文希望大家集氣，徐若瑄、陶晶瑩、曾寶儀等眾多星友也在納豆臉書加油集氣。

納豆的經紀公司今天發出聲明稿回應納豆病情，表示「對於納豆相關病情報導，為避免造成過多且不必要的揣測，在經家屬同意後以此聲明做說明」。

聲明稿指出，昨天納豆頭痛不適，與女友陳依依一同坐計程車前往醫院做檢查，醫生在診斷時發現納豆腦壓過高、並有出血狀況，經由納豆本人及家屬評估後便安排引流手術。

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聲明稿強調，納豆手術過程順利，目前正在醫院休養，無生命危險，「昨天納豆在手術前，為了不讓各方好友擔心，有特別交代希望能低調手術，因正在恢復期中，暫不能對外聯繫，也請各位給予納豆休養的空間」。

聲明稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，懇請媒體不要在醫院守候，以免造成院方及其他病患與家屬不便，並再次感謝大家的關心。（編輯：張芷瑄）1110125

納豆的經紀公司25日發布聲明稿，稱他手術後無大礙，並感謝外界關心。（納豆經紀人提供）
納豆的經紀公司25日發布聲明稿，稱他手術後無大礙，並感謝外界關心。（納豆經紀人提供）
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