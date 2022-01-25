侯友宜為納豆集氣 經紀人：已和豆媽聯繫確認沒事

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）藝人納豆昨天傳出腦出血住院開刀治療，他的舅舅新北市長侯友宜希望大家集氣，助納豆度過難關。納豆經紀人24日深夜表示已和納豆媽媽聯繫，確認納豆沒事，感謝大家關心。

有媒體報導41歲藝人納豆24日驚傳腦出血，在國泰醫院開刀搶救，侯友宜得知消息後，也打電話關心外甥納豆的身體狀況，並在臉書上表達關切，也在出席活動時表示已和納豆媽媽通上電話，希望大家一起為納豆集氣，度過這次難關，「希望平安無事，希望納豆加油」。

納豆經紀人24日傍晚針對此事表示，納豆只是早上身體不舒服，去做例行性檢查，因為醫生建議休息，才向「同學來了」節目組請假，「人沒事，大家別緊張，謝謝大家的關心」。

由於晚間傳出納豆手術完後尚未清醒消息，陶晶瑩、曾寶儀、陳漢典、Lulu黃路梓茵等藝人朋友們及觀眾都相當關心納豆身體健康，為他加油打氣。

24日深夜納豆經紀人也在納豆的臉書粉絲專頁貼文下，再次回應納豆的最新消息：「謝謝大家一整天的關心！我知道現在各家消息很多，避免訊息讓大家恐慌～在此跟大家說明！」

經紀人表示：「首先，剛剛看到侯市長的訊息我也很驚慌，跟豆媽媽『再次』確認後，豆哥人沒事！謝謝侯市長的關心，知道他關心外甥的狀況！侯市長的集氣只是希望豆哥今年能平安順利，愛甥心切。」

經紀人說：「媽媽有強調豆哥真的沒事～再次謝謝大家關心，現在也很晚了，大家早點休息！非常謝謝大家。」（編輯：林治平）1110125