納豆傳腦出血送醫 侯友宜盼集氣助度過難關

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（中央社記者王鴻國新北24日電）藝人納豆今天傳出腦出血住院開刀治療，經紀人稍早表示是做例行性檢查、人在休息中；納豆的舅舅新北市長侯友宜今晚表示，希望大家集氣，助納豆度過難關。

有媒體報導41歲藝人納豆今天驚傳腦出血，在國泰醫院開刀搶救，侯友宜得知消息也打電話關心外甥納豆的身體狀況，並在臉書上表達關切。

侯友宜今晚出席加強重要節日安全維護工作慰問行程時接受媒體聯訪，雖未說明納豆的現況，但表示已和納豆媽媽通上電話。

侯友宜表示，希望大家一起為納豆集氣，度過這次難關，「希望平安無事，希望納豆加油。」

納豆經紀人傍晚針對此事表示，納豆只是早上身體不舒服，去做例行性檢查，因為醫生建議休息，才向「同學來了」節目組請假，「人沒事，大家別緊張，謝謝大家的關心。」

經紀人晚間接受媒體詢問說，因為疫情關係，只有家屬能陪同，目前得知人在休息中，謝謝大家關心。（編輯：唐聲揚）1110124