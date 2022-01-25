侯友宜臉書為納豆集氣 1萬餘人留言喊加油

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市長侯友宜今天說，這段期間都有與藝人納豆的媽媽通電話，很期待藉由大家的集氣，讓納豆一切平安，謝謝大家關心，非常感恩。侯友宜臉書的集氣貼文有1萬餘人留言祝福。

媒體報導41歲藝人納豆24日驚傳腦出血，在國泰醫院開刀搶救。納豆的舅舅、新北市長侯友宜得知消息後，昨天也打電話關心外甥的身體狀況，昨晚在臉書Facebook貼文「希望大家一起為納豆集氣，度過這一次難關。納豆，加油」，表達關切。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

侯友宜的粉絲頁貼文至今天上午，獲得8.7萬人關注給予祝福，1萬餘人留言希望納豆平安，多數人都留言為納豆加油。

侯友宜上午出席「新北市道路安全督導會報」後接受聯訪，媒體關注並詢問納豆病情；侯友宜表示，這段期間都有與納豆的媽媽通電話，也希望藉由大家一起為納豆集氣，度過這次難關，讓納豆平安無事；感恩謝謝大家的關心，也希望納豆加油。（編輯：方沛清）1110125