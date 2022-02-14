納豆腦出血住院 女友依依牽手合影：已撐過最難熬時間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

藝人納豆（左）1月因腦出血住院後，女友依依（右）一直陪伴在他身旁。（圖取自facebook.com/sherry11ee）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北14日電）藝人納豆1月因腦出血住院，至今仍在醫院休養，女友依依今天在臉書PO出兩人在病床旁牽手照片，表示納豆已撐過最難熬的時間，會盡快努力恢復成大家熟悉的「活力豆」。

41歲的納豆（林郁智）1月24日因身體不適就醫，檢查發現腦出血症狀後立即開刀住院，並持續在院中休養。從事發當天就一直陪伴納豆的依依，選在情人節這天於臉書發文，並PO出兩人在病床旁的牽手合照，表示這陣子不好意思讓許多人擔心，感謝大家的關心。

依依說：「豆很辛苦的撐過了最難熬的時間，他讓我們每個人都充滿希望，所以我也會加油，除了繼續陪著你走完這條路之外，我會當一個不讓你擔心女朋友。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

依依表示，儘管納豆暫時無法與大家見面，也暫時無法回到屬於他的舞台，不過她會陪著納豆，用最快的時間，恢復成大家都熟悉的「活力豆」。

納豆經紀人先前也多次對外表示，納豆在手術完第一天就已恢復意識，並沒有外傳的昏迷不醒，每天狀況都有好轉，只是醫生有囑咐要多休養，因此暫時還不能與外界聯繫，「家人對他恢復的情況也很樂觀，這段時間請再給豆哥一些恢復和休養的空間」。（編輯：張雅淨）1110214