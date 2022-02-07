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納豆腦出血二次動刀 經紀人駁昏迷傳言

2022/2/7 14:02（2/7 14:10 更新）
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藝人納豆1月因腦出血進行手術治療，持續在醫院休養。（中央社檔案照片）
藝人納豆1月因腦出血進行手術治療，持續在醫院休養。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉冠吟台北7日電）藝人納豆1月因腦出血進行手術治療，持續在醫院休養，今天傳出再次動刀。納豆經紀人今天表示，為腦室腹腔引流，手術已順利結束，並澄清納豆在第一天手術後就已恢復意識。

41歲的納豆（林郁智）1月24日因頭痛不適，前往醫院做檢查，發現有腦出血狀況後緊急住院動刀，所有節目錄影都暫時停擺，迄今仍在院中休養。不過近期有媒體傳出納豆昏迷不醒，甚至進行第二次引流手術的消息。

納豆經紀人今天回應中央社記者，透露納豆其實在手術完第一天就已恢復意識，並沒有外傳的昏迷不醒，過年這段期間也相當感謝院方照顧，每天狀況都有好轉，只是醫生有囑咐要多休養，因此暫時還不能與外界聯繫。

經紀人表示，納豆第二次的手術為腦室腹腔引流，「因外部的引流管容易造成感染，醫生建議用此方式對豆哥的狀況會更好。」

經紀人指出，目前手術已順利結束，納豆已進入恢復室休息，「家人對他恢復的情況也很樂觀，這段時間請再給豆哥一些恢復和休養的空間」，也感謝大家這段時間的關心，抱歉讓大家擔心。（編輯：張雅淨）1110207

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