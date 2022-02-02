樂觀看納豆病情 侯友宜喊「加油」盼大家一起祝福

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（中央社記者沈佩瑤新北2日電）藝人納豆日前因腦出血住院開刀治療，他的舅舅、新北市長侯友宜今天說，每天都非常關心納豆健康情形，相信都往好的方向走，「加油，納豆！」

41歲藝人納豆1月24日傳出腦出血，在國泰醫院開刀搶救，讓粉絲相當擔心，他的舅舅侯友宜當時發文希望大家集氣，另外包括藝人徐若瑄、陶晶瑩、曾寶儀等眾多星友也在納豆臉書加油集氣。

侯友宜今天上午前往鶯歌區視察永吉公園順便走春拜年，他接受媒體聯訪時表示，每天都非常關心納豆健康情形，盼納豆早日康復，大家都希望納豆能夠快點回到他的舞台，「我們祝福他」。

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隨後，媒體詢問因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，台北、高雄宣布電影院禁止飲食，新北是否跟進。侯友宜說，「新北市在這一波春節期間，並不會提升等級」，他認為新北現在疫情穩定，個人及各場所落實把防疫做到位，務實才是最重要。

另外，今天起至6日，在中和環球購物中心開設機動接種站，提供莫德納或BNT疫苗接種服務，每天1000名額，方便民眾接種疫苗。侯友宜表示，醫護同仁犧牲假日來幫民眾施打，會提供加給予以鼓勵；因同一地點每天只能打一種疫苗，會事先預告讓民眾清楚選擇。（編輯：卞金峰）1100202