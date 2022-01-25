納豆腦出血休養 搭檔阿Ken想把生日願望送他

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）藝人納豆昨天因腦出血住院開刀，經紀人今天表示，納豆手術過後已無生命危險、正在休養。多年搭檔阿Ken更直接把生日願望許給納豆，祝他早日康復。

41歲的納豆（林郁智）24日因頭痛不適前往醫院檢查，納豆經紀公司透過聲明稿表示，醫生診斷後發現納豆腦壓過高，並有出血狀況，進行引流手術後已無生命危險，正在醫院休養。

從2004年綜藝節目「全民大悶鍋」就與納豆合作的搭檔阿Ken（林暐恆），也特別在Instagram上發文曬出兩人合照，並表示今天是自己生日，想把願望送給納豆，「我的願望就是納豆早日康復，我已經化好妝換好衣服在等你了，快點！要上台了！」希望好兄弟平安健康。

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經紀公司今天中午透過納豆的臉書粉絲專頁發出聲明稿，表示納豆昨天在手術前，為了不讓各方好友擔心，有特別交代希望能低調手術，「因正在恢復期中，暫不能對外聯繫，也請各位給予納豆休養的空間」。

聲明稿貼出後，湧入一群演藝圈好友留言為納豆打氣，包含Ella（陳嘉樺）、宥勝、施名帥、黃鐙輝、米可白、戴愛玲、曾莞婷、李易、天心、孫淑媚、鍾欣凌、唐從聖、浩角翔起、吳映潔、吳以涵等人，都期盼納豆早日康復，也凸顯他在演藝圈的好人緣。（編輯：張雅淨）1110125