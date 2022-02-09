在車上入圍奧斯卡4獎 導演讚袁子芸每天都更亮眼[影]

（中央社記者王心妤台北9日電）日片「在車上」入圍奧斯卡4獎，參演的台灣女星袁子芸今天表示全劇組都很興奮也為導演濱口龍介驕傲。她透露拍攝接近殺青時，曾因導演鼓勵「你一天比一天更亮眼」而感動落淚。

濱口龍介的「在車上」（Drive My Car）入圍第94屆奧斯卡獎最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本及最佳國際影片獎，獲得好評不斷。

袁子芸今天接受訪問分享，當時以視訊方式接受濱口龍介甄試，被要求以濱口龍介招牌不帶情緒的讀本方式念台詞。袁子芸透露，拍攝期間劇組也是用同樣方式讀本，「導演要我們想像要溝通對象的肚子裡有個鈴鐺，要不帶情緒地用台詞，而非說話的音量，去晃動對方的鈴鐺」。她認為這方式能幫助演員更專注文字且進入角色。

為了拍攝，袁子芸前往日本廣島拍攝，包含隔離期待了約1個月。她透露拍攝與岡田將生的吻戲前刻意保持陌生感，讓吻戲能多點新鮮感，她自揭拍攝這場戲正好是準備吃飯前，兩人的肚子都不小心發出聲音，還被收音師笑虧「你們肚子很吵」。而岡田將生事後也害羞說：「很丟臉。」

袁子芸片中與男星西島秀俊有對手戲，她害羞表示，因為之前看過對方的作品，原以為會有距離感，但西島秀俊其實很容易親近，「他有分享之前私下來台灣，也希望可以再到台灣」。

袁子芸拍攝「在車上」後收穫滿滿，接近殺青時，導演曾說：「我選了一批很好的演員，你們要好好享受」，讓袁子芸感動落淚。袁子芸也難忘殺青收到獻花當天，濱口龍介稱讚她「一天比一天更亮」，又再度讓她不捨落淚。

「在車上」將於11日上映。（編輯：陳仁華）1110209