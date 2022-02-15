拉近與影迷距離 奧斯卡新增網友票選獎

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（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）為挽救逐年下滑的收視率，奧斯卡金像獎主辦單位今天表示，下個月的頒獎典禮將新增一個由推特（Twitter）用戶票選的「影迷愛片」獎。

法新社報導，第94屆奧斯卡頒獎典禮3月27日舉行，偏偏最佳影片等大獎都看不到大眾喜愛的「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）、「007：生死交戰」（No Time To Die）等賣座商業片。

觀眾偏愛的電影與奧斯卡絕緣，令人憂心頒獎典禮將沒什麼人看，但如今影迷可以透過推特主題標籤「#奧斯卡影迷愛片」（#OscarsFanFavorite）或奧斯卡官網，來圈選任何一部於2021年出品的電影，推升賣座強片也能在奧斯卡出頭的機會。

3月3日之前，影迷每天最多可進行20次投票，而主辦單位將隨機選擇3位贏家擔任明年頒獎典禮的頒獎人。

另外一場票選活動將要求影迷圈選心目中最佳的「最值得喝采電影時刻」（Most Cheer-Worthy Movie Moment Ever），而得票最多的5個電影場景將會在奧斯卡頒獎典禮中播出。

奧斯卡電視轉播收視率近年大幅下滑，去年大獎大多頒給小成本藝術電影，例如最佳影片獎歸「游牧人生」（Nomadland），收視群就僅僅只有1000多萬，比2020年寫下的收視最差紀錄再跌了56%。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳正健）1110215