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2022奧斯卡
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2022奧斯卡1/22

樂動心旋律異軍突起 奪美國演員工會獎最高榮譽[影]

2022/2/28 16:00（3/1 08:12 更新）
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影片來源：Apple TV

（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）講述聽障家庭故事的獨立劇情片「樂動心旋律」（CODA），今天在美國演員工會獎（SAG）獲頒最大獎，推升這部片在下個月奧斯卡金像獎一舉鍍金的希望。

綜合法新和路透社報導，前奧斯卡影后、在「樂動心旋律」扮演露比媽媽的瑪莉麥特琳（Marlee Matlin）與同片卡司一起上台領最佳卡司獎時，訝異之情溢於言表，她透過手語說：「我們聽障演員披荊斬棘終於有了進展。」

「這座獎證實了我們聽障演員也能和其他人一樣工作。」她還教了台下群星如何用手語比出「我愛你」。

在「樂動心旋律」演出爸爸的聽障演員特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur），同時還贏得最佳男配角獎肯定，他感謝製片「相信我們聽障演員，並錄用我們這群剛好是聽障的演員」。

美國演員工會獎是由「演員工會暨美國電視和廣播藝人聯合會」（SAG-AFTRA）成員票選而出。由於演員是奧斯卡主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）最大投票組別，美國演員工會獎因此往往成為奧斯卡獎風向球，在前者奪下最高榮譽的作品，多半也能在後者拿下最佳影片殊榮。

奧斯卡最佳影片得獎大熱門「犬山記」（The Power of the Dog）和「貝爾法斯特」（Belfast），在今天的美國演員工會獎空手而歸後，如今好萊塢頒獎季壓軸的奧斯卡獎落誰家還有得拚。

今年的奧斯卡頒獎典禮將於3月27日舉行。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1110228

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