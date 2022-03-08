走出疫情陰霾 奧斯卡午宴星光熠熠

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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）角逐本屆奧斯卡小金人的史蒂芬史匹柏、威爾史密斯和首次入圍的不丹導演巴沃邱寧多傑，7日齊聚加州洛杉磯一間宴會廳，在好萊塢頒獎季進入尾聲之際，先來個「先禮後兵」。

法新社報導，美國影藝學院星光熠熠的年度入圍者午宴，去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停辦，而2021年電影院相繼恢復營業後，奧斯卡主辦單位也恢復傳統，讓該年度表現傑出的電影人面對面寒暄。

午宴中，看到西班牙銀色夫妻檔哈維爾巴登（Javier Bardem）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）與墨西哥導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）、美國女星瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）說說笑笑；丹佐華盛頓（Denzel Washington）則忙著和一長串的仰慕者拍照留影。

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮製作人派克（Will Packer）說：「如果有哪個時刻值得我們感謝，值得狂歡，又允許我們齊聚一堂，女士先生們，這一年就是了。」

去年的奧斯卡獎頒獎典禮在洛杉磯聯合車站舉行，入圍者聚集在室外，並隨著頒獎進度輪流進出會場，今年的頒獎典禮預料會更接近過去熟悉的模式。

頒獎典禮將於本月27日舉行，而獎落誰家的票選程序下個星期即將展開，意味著各方還有最後一次拉票的機會。

男星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）不忘替自己主演的「犬山記」（The Power of the Dog）和因COVID-19確診而缺席的導演珍康萍（Jane Campion）宣傳，說他樂於替這部角逐最佳電影獎殊榮的作品「加油打氣」。他說：「我認為這部片經得起時間的考驗。」

出席這場午宴的還有「樂動心旋律」（CODA）卡司。「樂動心旋律」上星期在美國演員工會獎（SAG）贏得最高榮譽最佳卡司獎後，奪取小金人的聲勢大漲。

主角艾米麗雅瓊斯（Emilia Jones）說：「我們這群卡司感情超好的，能得獎真的很棒，也很出乎意料。」

當然還有「不丹是教室」（Lunana: A Yak in the Classroom），史上第一部入圍奧斯卡獎的不丹片。

導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）告訴法新社，宣布入圍名單時，他第一個想法是「一定搞錯了吧」。

而他今天跟一般影迷一樣，看到大明星也是超激動，說見本屆最佳女主角得獎大熱門潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）讓他不禁「喜極而泣」。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1110308