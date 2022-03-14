英國影藝學院電影獎 主要得獎名單
2022/3/14 14:44
（中央社倫敦13日綜合外電報導）有英國奧斯卡之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）結果今天出爐，以下是主要得獎名單。
最佳影片：「犬山記」（The Power of the Dog）
最佳英國影片：「貝爾法斯特」（Belfast）
最佳導演：珍康萍（Jane Campion）／「犬山記」
最佳男主角：威爾史密斯（Will Smith ）／「 王者理查」（King Richard）
最佳女主角：喬安娜史坎蘭（Joanna Scanlan）／「愛的後事」（After Love）
最佳男配角：特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur）／「樂動心旋律」（CODA）
最佳女配角：亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）／「西城故事」（West Side Story）
最佳動畫片：「魔法滿屋」（Encanto）
最佳原創劇本：「甘草披薩」（Licorice Pizza）
最佳改編劇本：「樂動心旋律」
最佳外語片：「在車上」（Drive My Car）
最佳攝影：格雷格弗萊瑟（Greig Fraser）／「沙丘」（Dune）（譯者：蔡佳敏）1110314
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