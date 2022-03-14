犬山記好威 稱霸英國奧斯卡、美國影評人大獎

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（中央社倫敦/洛杉磯13日綜合外電報導）紐西蘭導演珍康萍一天雙喜，她憑藉「犬山記」先後在素有英國奧斯卡之稱的「英國影藝學院電影獎」和大西洋彼岸的「美國影評人大獎」拿下最佳影片和最佳導演殊榮。

前一天，珍康萍（Jane Campion）的「犬山記」（The Power of the Dog）同樣在美國導演工會獎（Directors Guild of America awards）獲最佳影片肯定。

「犬山記」接連得獎，助長它在奧斯卡金像獎奪小金人的氣勢。好萊塢頒獎季壓軸奧斯卡金像獎即將於17日開始票選，27日舉行頒獎典禮。

在倫敦，製作人坦雅賽格哈齊安（Tanya Seghatchian）代不在場的珍康萍領過英國影藝學院電影獎（BAFTA）獎座。她說：「珍，妳是個多有遠見的人啊，過去30年來妳披荊斬棘，訴說著一個又一個有關靜默之人、弱勢之人、遭誤解之人的故事。」

她讚珍康萍「啟發一批又一批的女性，讓她們找到自己的聲音。因為有妳，我們才能站在這裡」。

珍康萍在洛杉磯的美國影評人大獎（Critics Choice Awards）頒獎典禮，感謝評審青睞。她還說：「我事業早期收到的影評，讓我至今還有一些創傷後壓力症候群（PTSD）！」

面對其他男導演，她說：「我現在是影壇女性運動祖母級人物了，可是我仍在這裡。」

她對台下的威廉絲姊妹（Venus and Serena Williams）開玩笑說：「大威、小威，妳們實在很了不起，不過妳們不用像我一樣和這些男導演較勁。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110314