珍康萍犬山記大秀好萊塢女力 沙丘緊追拚鍍金

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Netflix的「犬山記」入圍奧斯卡得獎呼聲最高，紐西蘭籍女性導演珍康萍（左）若得獎，將締造「連續兩屆最佳導演都頒給女性」的歷史。（圖取自twitter.com/netflixqueue）

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（中央社網站20日電）第94屆奧斯卡頒獎典禮倒數，Netflix的「犬山記」得獎呼聲最高，紐西蘭籍女性導演珍康萍二度入圍，「沙丘」挾帶破億票房成績緊追在後，要為科幻電影爭金。

入圍奧斯卡最佳影片、導演與攝影等12獎項的「犬山記」改編自同名小說，故事帶領觀眾進入舊時美國西部，看見弱勢女性與同志身處崇尚陽剛的大環境，霸凌隨處可見，家人惡毒挑釁讓受害者有苦說不出。

班奈狄克康柏拜區在「星艦爭霸戰」續集後再扮反派，牛仔菲爾自我壓抑、欺壓婦幼，不斷以言語暴力攻擊弟妹；克莉絲汀鄧斯特演繹寡婦蘿絲，再嫁後受大伯霸凌無力反抗，因「煤氣燈效應」陷入自我懷疑，只能用酒精逃避現實。

隨母親來到新家的兒子彼得外型纖細、氣質陰柔，同樣淪為菲爾訕笑排擠的對象。直到有一天，彼得在樹林裡意外得知菲爾的秘密，才得以親近、然後慢慢改變這位咄咄逼人的硬派牛仔。

班奈狄克康柏拜區（左）與克莉絲汀鄧斯特（右）在犬山記中詮釋「煤氣燈效應」。（圖取自twitter.com/netflixqueue）

陳舊的傳統價值、西部大家庭、同志性取向、秘密曝光和弱者的反撲，導演珍康萍運用小說元素，細細斟酌銀幕上每個走位、手勢和表情，像是用聽診器放大每個家庭成員心中微小的喜悅，和強忍不發的陣陣慍怒，以緩慢敘事步調打造令人回味的最終舞台。

珍康萍的攝影指導魏格納來自澳洲，是奧斯卡史上第2位入圍最佳攝影獎的女性。她若順利摘金，將是近百年來首位女性獲獎者。

以飾演牛仔知名的山姆艾略特日前大肆批評「犬山記」一文不值，出身紐西蘭的珍康萍不以為意。她在導演工會獎紅毯上毫不客氣地回應，「他的說法一次包辦厭女、仇外和恐同」，接著在頒獎會場從趙婷手中接下今年的導演工會獎，執導表現不但獲得業界肯定，更為好萊塢爭取女性與同志平權注入強心針。

去年趙婷的「游牧人生」刷新奧斯卡女性得獎紀錄，今年珍康萍若得獎，將締造「連續兩屆最佳導演都頒給女性」的歷史，外界引頸期待。

犬山記攝影指導魏格納（前）是奧斯卡史上第2位入圍最佳攝影獎的女性。她若順利摘金，將是近百年來首位女性獲獎者。（圖取自twitter.com/netflixqueue）

丹尼維勒納夫執導的「沙丘」入圍10項大獎緊追犬山記之後，原著小說啟發無數科幻故事創作者，改編電影則令人聯想到從哈比屯出發一路征服奧斯卡的「魔戒」。他與金獎編劇艾瑞克羅思等人合作，筆下角色強強過招。卡司一眼望去，不是漫威、DC宇宙的超級英雄，就是參演007、星際大戰、不可能的任務系列和影集權力遊戲的當紅A咖。

維勒納夫從「私法爭鋒」、「怒火邊界」拍角色衝突，「異星入境」用聲音打造緊張與期待，「銀翼殺手2049」在冰冷科技中加入絕美色調，到「沙丘」集其大成，以遼闊視野描繪星球拓荒。每座砲台啟動、旋轉、發射，呈現驚人細節，音效和聲音剪輯對耳道直播小型飛行器迫降過程聲歷其境，把緊張氣氛推至高點。

戴著面罩的末世印象在抗疫日常中殺出重圍，為戲院找回流失觀眾，沙丘票房破億氣勢可比魔戒，將在奧斯卡殿堂與串流電影一較高下。（編輯：鄭懿君）1110320

以影集權力遊戲飾演馬王一炮而紅的傑森摩莫亞（右），繼DC「水行俠」一角後再加入沙丘的大咖卡司陣容。（twitter.com/dunemovie）