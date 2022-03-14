英國鼓勵收容烏克蘭難民 班奈狄克康柏拜區力挺

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國男星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）今天表示，他希望參與政府鼓勵收容烏克蘭難民的計畫。

路透社報導，英國推出名為「讓烏克蘭人有個家」（Homes for Ukraine）的新計畫，將允許公眾、慈善組織、企業和社區團體為來到英國的難民提供住宿，即便他們沒有親屬關係也可提供。

班奈狄克康柏拜區在英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）頒獎典禮走紅毯時告訴天空新聞網（Sky News）：「對於距離烏克蘭僅兩個半小時飛行時間的歐洲人來說，這是非常令人震撼的時期。」

這位代表作包括影集「新世紀福爾摩斯」（Sherlock）和「模仿遊戲」（The Imitation Game）及「奇異博士」（Doctor Strange）等電影的男星今天西裝筆挺走紅毯，胸前別上一個烏克蘭國旗藍黃色的圓形徽章。

他說：「我們都需要…做更多，不僅是佩戴徽章，我們需要捐款，需要施壓政治人物持續在這裡為受苦的民眾打造難民安全的避風港。」

「每個人都需要盡其所能…有破紀錄的民眾自願敞開家門安置有需要的人，我希望自己也能加入盡一分力。」

英國影藝學院電影獎素有英國奧斯卡之稱，班奈狄克康柏拜區以「犬山記」（The Power of the Dog）一片入圍最佳男主角獎，但影帝之爭最後敗給「王者理查」（King Richard）的威爾史密斯（Will Smith）。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110314