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2022奧斯卡
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2022奧斯卡3/28

2022奧斯卡3大變革 看懂影藝學院如何救收視

2022/3/20 12:57（3/20 13:00 更新）
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影藝學院今年一口氣請來3位知名喜劇紅星主持奧斯卡頒獎典禮，希望抓住影迷目光。（圖取自twitter.com/ABCNetwork）
影藝學院今年一口氣請來3位知名喜劇紅星主持奧斯卡頒獎典禮，希望抓住影迷目光。（圖取自twitter.com/ABCNetwork）
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（中央社網站20日電）今年奧斯卡頒獎典禮因疫情延至3月27日舉行，回歸洛杉磯杜比劇院舉辦後有什麼不一樣？影藝學院廣邀網友票選最愛電影、將動畫短片等多個獎項改為預錄頒發，還一口氣請來3位知名喜劇紅星擔綱主持，希望抓住影迷目光，搶救近年低迷的收視。

為搶救奧斯卡頒獎典禮逐年下滑的收視率，主辦單位今年讓推特用戶票選「影迷愛片」獎，蜘蛛人、007等賣座強片有機會在典禮曝光。活動票選出「最值得喝采電影時刻」，也將在頒獎典禮播出。

除了讓觀眾參與票選，今年典禮流程還有一大改變。最佳剪輯、藝術指導、音效、妝髮、原創配樂、實景短片、動畫短片、紀錄短片等8個獎項，將於轉播前一小時頒發，得主介紹和感言則將穿插於典禮之中。

「不直播頒獎」方式向來惹議，今年新做法同樣引起影壇重量級人物不滿，金獎導演吉勒摩戴托羅批評主辦單位漠視幕後工作的重要，希望回復獎項直播。

典禮倒數一週，影藝學院似乎不打算收回成命。院長魯賓強調，會讓每位得獎者擁有屬於自己的「奧斯卡時光」。

今年頒獎典禮由喜劇演員艾米舒默、汪妲賽克絲和蕾吉娜霍爾3人共同主持，這是2018年以來首度再有主持人，也是史上首度由3位女性共同主持。3人在宣傳影片輕鬆自嘲，「去年、前年、大前年都沒主持人欸，安啦那我們穩了」，預告這股微酸詼諧風格即將降臨杜比劇院。

第94屆奧斯卡頒獎典禮將在台灣時間28日上午6時30分起，由台視同步轉播。（編輯：鄭懿君）1110320

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