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2022奧斯卡3/30

貝爾法斯特與失去的女兒 自編自導刻劃勇敢模樣

2022/3/21 11:17（3/21 12:03 更新）
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北愛爾蘭出身的導演肯尼斯布萊納（後左2）半自傳故事「貝爾法斯特」獲得奧斯卡最佳影片、原創劇本等7項提名。（圖取自facebook.com/BelfastMovie）
北愛爾蘭出身的導演肯尼斯布萊納（後左2）半自傳故事「貝爾法斯特」獲得奧斯卡最佳影片、原創劇本等7項提名。（圖取自facebook.com/BelfastMovie）
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（中央社網站21日電）今年奧斯卡自編自導作品揚威，「貝爾法斯特」笑中帶淚獲得7項入圍，「失去的女兒」談母親心事橫掃獨立精神獎，兩部電影不約而同寫出家庭故事，讓人心有戚戚焉。銀幕小人物勇闖奧斯卡，將與大堆頭強作角逐金獎。

入圍最佳原創劇本的「貝爾法斯特」，是導演肯尼斯布萊納的半自傳故事，敘述1960年代北愛爾蘭問題日益惡化，街道上出現層層拒馬，父親下班回家得經過一番盤查和街坊鄰居懷疑目光，母親老是擔憂家中經濟狀況，哥哥和9歲的小兒子巴迪則陷入同儕拉人為非作歹的窘境。

冷冽黑白畫面勾勒遠離家園的惆悵，對比巴迪一家在壓力下仍試圖振作的日常。巴迪為了得到女同學青睞，努力拚數學小考成績告白，戀愛不順只好找爺爺訴苦求助，祖孫情洋溢滿滿溫暖。

有了新工作機會的父親勸說家人離開惡劣環境，沒想到換來一次又一次拒絕；巴迪的母親害怕出身北愛爾蘭的自己到了倫敦，可能淪為次等公民，巴迪更尖聲哭喊：「這裡有我的朋友，我不想走！」直到預料中的衝突爆發，不走也得走，捨不得爺爺奶奶的巴迪終於勇敢向家鄉與「一生摯愛」道別。

電影裡貝爾法斯特人自嘲「愛爾蘭人就是天生出走命」，笑稱如果沒有愛爾蘭人，「世界上其他人哪有酒吧可去？」布萊納把這部作品獻給每個離開或留下的你我，笑中帶淚深深打動幕前觀眾，影迷也盼劇中「祖父」希朗漢德能為北愛家鄉抱回最佳男配角。

「貝爾法斯特」故事笑中帶淚，劇中飾演「祖父」的希朗漢德（右）入圍最佳男配角。（圖取自facebook.com/BelfastMovie）
「貝爾法斯特」故事笑中帶淚，劇中飾演「祖父」的希朗漢德（右）入圍最佳男配角。（圖取自facebook.com/BelfastMovie）
瑪姬葛倫霍自編自導「失去的女兒」，奧莉薇亞柯爾曼（圖）影后級演出再度入圍最佳女主角。（圖取自twitter.com/thelostdaughter）
瑪姬葛倫霍自編自導「失去的女兒」，奧莉薇亞柯爾曼（圖）影后級演出再度入圍最佳女主角。（圖取自twitter.com/thelostdaughter）

「失去的女兒」改編自同名小說，渾身帶刺的謎樣女子麗妲隻身來到度假景點，明明是氣氛輕鬆的海灘，她卻情緒緊繃到為了「喬座位」與陌生人起口角。麗妲在海灘時，眼神總離不開鄰座美麗少婦，散步撿到少婦女兒的洋娃娃卻藏起不願歸還，墨鏡下的面容讓人心生好奇，觀眾更想知道她怪異舉止背後原因。

瑪姬葛倫霍自編自導，搭配奧莉薇亞柯爾曼的影后級演出，把麗妲的錯亂與糾結收束成線索，望著伊人的眼神夾雜自我懷疑與落寞，娓娓道出職業婦女育兒心情。親子相互陪伴之路說來甜蜜，但遇上工作與生活壓力超過負荷的時候，再多母愛也幫不上忙。媽媽緊繃情緒爆發，在孩子面前失控怒吼；女兒放聲大哭時，媽媽內心早已布滿淚痕。

瑪姬葛倫霍試圖告訴螢幕前的每位母親「你不孤單」，有些難題沒有正確答案，你可以先喘口氣，再慢慢為受傷的自己找回平衡。演而優則導的瑪姬大放異彩，接連拿下獨立精神獎最佳導演與導演工會最佳新導演，有望一舉抱回小金人。（編輯：鄭懿君）1110321

演而優則導的瑪姬葛倫霍以「失去的女兒」在今年獎季大放異彩，一口氣抱回3座獨立精神獎。（圖取自twitter.com/netflixqueue）
演而優則導的瑪姬葛倫霍以「失去的女兒」在今年獎季大放異彩，一口氣抱回3座獨立精神獎。（圖取自twitter.com/netflixqueue）
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