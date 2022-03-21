在車上入圍奧斯卡4大獎 公路與劇場雙線救贖之旅

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電影「在車上」藉由劇作家家福悠介（後）與司機渡利美沙紀（前）兩人在車上的對話，揭開兩人過去的遺憾與心結。（圖取自twitter.com/drivemycar_mv）

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（中央社網站21日電）改編自村上春樹短篇小說的「在車上」入圍2022年奧斯卡最佳影片、最佳國際影片等4項大獎，寫下日本電影新篇章。縱使本片演員、導演對美國觀眾來說皆屬陌生，但在眾多國際獎項加持下，有望繼韓片「寄生上流」之後，再度以非英語電影拿下美國影壇最高榮譽。

「在車上」描述劇作家家福悠介在編劇家妻子猝逝2年後，受邀籌備舞台劇「凡尼亞舅舅」，主辦方安排渡利美沙紀擔任司機接送，兩人在車上的日常對話、回憶妻子生前講述的故事，以及劇中劇「凡尼亞舅舅」，組成3條故事線，揭開悠介、美沙紀的遺憾與心結。

導演濱口龍介是國際影展的常客，2018年以長片「睡著也好醒來也罷」入圍坎城影展最佳競賽片，之後的「間諜之妻」、「偶然與想像」分別獲得威尼斯及柏林影展的肯定。這些作品與「在車上」都是由濱口龍介自編自導。

霧島麗香飾演的家福音（圖）是悠介的妻子，在劇中她虛構一名少女迷戀少年的故事，藉此向悠介吐露心聲。（圖取自twitter.com/drivemycar_mv）

劇中家福悠介被邀請執導舞台劇「凡尼亞舅舅」，該劇情節也象徵悠介與妻子的關係。（圖取自twitter.com/drivemycar_mv）

不同於2020年首次以非英語電影拿下奧斯卡最佳影片的「寄生上流」，片長3小時的「在車上」有大量對白及多種語言，不習慣看字幕的美國觀眾不太容易適應。影評網站Indiewire報導，儘管「在車上」已奪得坎城影展最佳劇本獎，多數電影發行商仍不看好票房。

不過「在車上」的敘事方式獲得眾多肯定，一口氣拿下金球獎最佳外語片、英國影藝學院電影獎最佳外語片、紐約影評人協會獎最佳影片、國家影評人協會獎最佳導演等國際大獎，加上美國前總統歐巴馬、「寄生上流」導演奉俊昊等人推薦加持，讓它一舉拿下角逐奧斯卡獎的門票。

浮華世界（Vanity Fair）報導，過去認為影評較難左右奧斯卡獎，如今因為疫情許多電影無法進行實體宣傳，影評推薦為「在車上」等國際電影提供被觀眾看見的機會。

美國影藝學院外籍成員增加，也被認為是「在車上」脫穎而出的一大助力。奧斯卡入圍及得獎作品由影藝學院成員選出，為回應奧斯卡不夠多元的批評，影藝學院近年邀請許多外籍會員加入，去年395位新會員中有53%非美國籍，以「夢想之地」拿下奧斯卡最佳女配角的韓籍演員尹汝貞就是其中一人。

Indiewire、綜藝報等媒體預測，「在車上」幾乎篤定拿下奧斯卡最佳國際影片，這將是「送行者」之後，日本電影睽違13年再獲殊榮。其他3項入圍包括最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本若能拿下，都將締造日本新猷。（編輯：林傑立）1110321