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「在車上」奪美國家影評人協會4大獎 西島秀俊稱帝

2022/1/9 16:41（1/9 16:50 更新）
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影片來源：東昊影業Andrews Film

（中央社東京9日綜合外電報導）改編自日本知名作家村上春樹作品的日本電影「在車上」（Drive My Car），勇奪美國國家影評人協會獎最佳影片等4項大獎，50歲男主角西島秀俊成為首位稱帝的日本男演員。

日本讀賣新聞報導，美國奧斯卡獎前哨戰之一的美國國家影評人協會獎（National Society of Film Critics Awards）8日公布，43歲日本導演濱口龍介執導的「在車上」勇奪最佳影片、最佳導演、最佳劇本及最佳男主角4項大獎。

日本的電影發行公司表示，這是繼1985年日本導演黑澤明執導的電影「亂」後，日本電影再度拿下國家影評人協會獎最佳影片；西島則是首位稱帝的日本男演員。

「在車上」改編自日本知名作家村上春樹的短編小說，描述因喪妻失落的舞台表演者的悲傷與重生。

「在車上」曾奪下2021年坎城影展最佳劇本獎，是首部獲此獎項的日本電影，也入圍近日將公布的金球獎最佳外語片。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110109

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