美國演員工會獎女神卡卡入圍 克莉絲汀史都華成遺珠

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）紐西蘭導演珍康萍（Jane Campion）的暗黑西部片「犬山記」和犯罪紀錄電影「Gucci：豪門謀殺案」今天雙雙獲得好萊塢第28屆美國演員工會獎（Screen Actors Guild）提名。

「犬山記」（The Power of the Dog）日前甫獲金球獎劇情類最佳影片獎，該片影星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）和寇帝史密麥菲（Kodi Smit-McPhee）都獲得美國演員工會獎肯定，和英籍導演雷利史考特（Ridley Scott）執導的「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci） 同樣獲得3項提名。

但「犬山記」未能入圍電影類演員工會獎的最高殊榮最佳卡司獎，這給了珍康萍的對手一些希望。第28屆美國演員工會獎頒獎典禮將於2月27日登場。

法新社報導，講述1920年代個性截然不同的兩兄弟在美國蒙大拿州經營牧場故事的「犬山記」，去年9月在威尼斯影展首映，佳評如潮，珍康萍也獲頒該屆影展最佳導演獎。

演員工會獎無視外界普遍嘲笑傑瑞德雷托（Jared Leto）浮誇的義大利口音，以他在「Gucci：豪門謀殺案」的表現提名他為電影類最佳男配角，同片的女神卡卡（Lady Gaga）也入圍電影類最佳女主角獎；該片也入圍電影類最佳卡司獎，演員還包括亞當崔佛（Adam Driver）及艾爾帕西諾（Al Pacino）。

同樣入圍電影類最佳卡司獎的還有「貝爾法斯特」（Belfast）、「樂動心旋律」（CODA）、「千萬別抬頭」（Don't Look Up）及「王者理查」（King Richard）。美國演員工會獎的最佳卡司獎相當於好萊塢最高榮譽奧斯卡金像獎的最佳影片獎。

北愛爾蘭導演肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）的作品「貝爾法斯特」以一個孩子的視角講述1960年代晚期北愛暴力衝突問題，被影界權威人士視為奪獎大熱門，這次僅入圍兩個獎項，一是電影類最佳卡司獎，二是凱特瑞納巴爾夫（Caitriona Balfe）入圍的電影類最佳女配角獎。

其他令人意外的遺珠之憾為在「史賓賽」（Spencer）中詮釋已故英國王妃黛安娜（Princess Diana）、演技備受肯定的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），以及以「西城故事」（West Side Story）一片獲得金球獎音樂喜劇類最佳女主角的瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）。

路透社報導，Netflix是囊括最多電影類提名的製片公司，共入圍7個獎項，HBO和HBO Max則搶下電視類提名榜首，共獲14項提名。

電視類入圍作品包括競爭激烈的企業家族劇「繼承之戰」（Succession）和喜劇「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso），兩者皆獲5項提名。

韓國暗黑驚悚影集「魷魚遊戲」（Squid Game）則獲得4項提名，是史上第一部入圍電視戲劇類最佳卡司獎的非英語影集，同劇韓國影星李政宰（Lee Jung-Jae）和鄭好娟（Jung Ho-Yeon）也分別入圍電視劇情類最佳男女主角獎。

美國演員工會獎由演員票選，被視為奧斯卡重要風向球，因為美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）約1萬名奧斯卡評選員中演員占比最大。

美國演員工會獎頒獎典禮將在加州聖塔蒙尼加（Santa Monica）登場，屆時距離奧斯卡頒獎典禮剛好1個月。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110113