第79屆金球獎 犬山記和西城故事獲頒大獎

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影片來源：Netflix Asia

（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）「犬山記」和「西城故事」今天在未獲電視轉播的第79屆金球獎頒獎典禮中贏得電影類大獎。在好萊塢抵制下，少了星光的金球獎由社群媒體揭曉得獎名單。

法新社報導，紐西蘭導演珍康萍（Jane Campion）暗黑西部片「犬山記」（The Power of the Dog）摘下戲劇類最佳影片獎，是繼去年華人導演趙婷的「游牧人生」（Nomadland）後，金球史上唯二拿下這份殊榮的女性執導作品。

「犬山記」的珍康萍抱回最佳導演獎，寇帝史密麥菲（Kodi Smit-McPhee）也贏得最佳男配角獎。

美國大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的新版「西城故事」（West Side Story）則拿下電影音樂或喜劇類最佳影片大獎，擔綱本片演出的瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）和亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）分別獲頒電影音樂或喜劇類最佳女主角和最佳女配角獎。

路透社報導，今年的頒獎典禮遭大部分的影星、導演、製片商冷眼對待，這是因為金球獎主辦單位好萊塢外籍記者協會（HFPA）因政策倫理問題、會員不含任何一位非裔人士，去年遭到莫大批評。長期負責金球獎轉播工作的國家廣播公司（NBC）還因此決定不轉播今年的盛會。

好萊塢外籍記者協會後來已擴大成員讓結構更多元，並著手整頓相關作為。他們今天在比佛利山舉行閉門頒獎典禮，得獎名單是透過金球獎官網和官方推特帳號對外宣布。

金球獎過去吸引數百萬影迷守著電視等看紅地毯和獎落誰家，比起好萊塢最高榮譽奧斯卡金像獎，金球獎通常在香檳佳餚環境下頒出，較不拘謹但星光依舊。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1100110