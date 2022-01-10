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第79屆金球獎
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第79屆金球獎1/12

第79屆金球獎主要得獎名單

2022/1/10 14:57（1/10 17:00 更新）
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金球獎9日揭曉，「繼承之戰」榮獲電視類最佳戲劇類影集。（圖取自facebook.com/GoldenGlobes）
金球獎9日揭曉，「繼承之戰」榮獲電視類最佳戲劇類影集。（圖取自facebook.com/GoldenGlobes）
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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）一年一度的金球獎今天揭曉，以下為主要得獎名單。

※ 電影類

●劇情類最佳影片：「犬山記」（The Power of the Dog）

●戲劇類最佳男主角：威爾史密斯（Will Smith）／「王者理查」（King Richard）

●戲劇類最佳女主角：妮可基嫚（Nicole Kidman）／「里卡多一家」（Being the Ricardos）

●音樂或喜劇類最佳影片：「西城故事」（West Side Story）

●音樂喜劇類最佳男主角：安德魯加菲（Andrew Garfield）／「倒數時刻」（tick, tick... BOOM）

●音樂喜劇類最佳女主角：瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）／「西城故事」

●最佳男配角：寇帝史密麥菲（Kodi Smit-McPhee）／「犬山記」

●最佳女配角：亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）／「西城故事」

●最佳導演：珍康萍（Jane Campion）／「犬山記」

●最佳劇本：肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）／「貝爾法斯特」（Belfast）

●最佳動畫片：「魔法滿屋」（Encanto）

●最佳非英語片：「在車上」（Drive My Car）／日本

影片來源：Netflix
影片來源：Warner Bros. Pictures
影片來源：20th Century Studios
影片來源：東昊影業Andrews Film

※ 電視類

●最佳戲劇類影集：「繼承之戰」（Succession）

●戲劇類影集最佳男主角：傑瑞米史壯（Jeremy Strong）／「繼承之戰」

●戲劇類影集最佳女主角：MJ羅德里格斯（Mj Rodriguez）／「豔放80」（Pose）

●最佳喜劇音樂類影集：「天后與草莓」（Hacks）

●喜劇音樂類影集最佳男主角：傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）／「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）

●喜劇音樂類影集最佳女主角：珍史瑪特（Jean Smart）／「天后與草莓」

●最佳迷你影集或電視電影：「地下鐵道」（The Underground Railroad）

●迷你影集或電視電影最佳男主角：米高基頓（Michael Keaton）／「毒疫」（Dopesick）

●迷你影集或電視電影最佳女主角：凱特溫絲蕾（Kate Winslet）／「東城奇案」（Mare of Easttown）

●最佳男配角：吳永秀／「魷魚遊戲」（Squid Game）

●最佳女配角：莎拉史諾克（Sarah Snook）／「繼承之戰」（譯者：蔡佳敏）1110110

影片來源：HBO
影片來源：Netflix Asia
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