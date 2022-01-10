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第79屆金球獎
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第79屆金球獎4/12

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片

2022/1/10 11:31（1/10 17:00 更新）
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「魷魚遊戲」資深演員吳永秀贏得金球獎最佳男配角獎。（圖取自facebook.com/GoldenGlobes）
「魷魚遊戲」資深演員吳永秀贏得金球獎最佳男配角獎。（圖取自facebook.com/GoldenGlobes）
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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）第79屆金球獎頒獎典禮今天低調登場，改編自日本知名作家村上春樹作品的日本電影「在車上」和Netflix年度夯劇「魷魚遊戲」均有斬獲。

金球獎截至目前開獎結果顯示，43歲日本導演濱口龍介執導的「在車上」（Drive My Car）贏得電影類最佳外語片獎殊榮。

而去年掀起全球話題的「魷魚遊戲」（Squid Game），男主角李政宰雖在電視的戲劇類視帝獎項敗給HBO影集「繼承之戰」（Succession）的傑瑞米史壯（Jeremy Strong），但資深演員吳永秀一舉贏得最佳男配角獎肯定。

主辦金球獎的好萊塢外籍記者協會（HFPA）去年被「洛杉磯時報」（The Los Angeles Times）爆料財務、操守有問題，導致金球獎頒獎典禮遭好萊塢抵制，本屆典禮規模大幅縮水，沒有電視轉播，獲獎名單也只透過推特公布。

李政宰先前已宣布不會出席頒獎典禮，除考量美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情外，Netflix表明抵制金球獎也是原因之一。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1100110

影片來源：東昊影業Andrews Film
影片來源：Netflix Asia
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