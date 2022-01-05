魷魚遊戲李政宰宣布不出席金球獎 加入抵制行列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

以「魷魚遊戲」入圍金球獎戲劇類最佳男主角的李政宰（中）5日宣布不出席頒獎典禮，Netflix表明抵制金球獎也是原因之一。（Netflix提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）以Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」入圍金球獎的韓國演員李政宰，今天透過經紀公司宣布不會出席頒獎典禮，除考量當地疫情外，Netflix表明抵制金球獎也是原因之一。

多家韓媒報導，以魷魚遊戲首次入圍金球獎的李政宰所屬經紀公司Artist Company今天表示，李政宰將不會出席於美國當地時間9日舉行的金球獎頒獎典禮。

經紀公司提到，金球獎從去年開始傳出人種歧視、性別議題等醜聞，遭好萊塢抵制，魷魚遊戲的投資方Netflix也表明不會參加，「不太好出席頒獎典禮」。

韓劇魷魚遊戲去年在全球收穫高人氣，主要演員知名度也隨之水漲船高，不僅魷魚遊戲入圍2022年金球獎最佳戲劇類影集，演員李政宰、吳永秀也分別入圍戲劇類最佳男主角及最佳男配角；這也是韓國戲劇首次入圍金球獎。

主辦金球獎的好萊塢外籍記者協會去年被媒體爆料財務、操守有問題，包括片商招待多位具有投票權的成員出國「探班」；約100間好萊塢公關公司也出面指控該協會內部的歧視性行為，引發軒然大波。

金球獎醜聞延燒至今，不僅廣告商撤回廣告贊助，Netflix、亞馬遜、華納兄弟等大型製作公司表態抵制，湯姆克魯斯（Tom Cruise）等大牌影星也群起抨擊；曾是僅次於奧斯卡金像獎的好萊塢年度盛會，今年頒獎典禮面臨沒有電視台轉播的窘境。（編輯：黃自強）1110105