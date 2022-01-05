【特派談新事S1E23】好萊塢危機：金球獎攏系假ㄟ？
2022/1/5 15:46（1/7 17:42 更新）
主辦金球獎的好萊塢外籍記者協會，爆出公信力危機，讓湯姆克魯斯氣得退回3座獎座，史嘉蕾喬韓森公開呼籲明星不要參加。（圖取自金球獎網頁goldenglobes.com）
主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：林宏翰／中央社駐洛杉磯特派員
主題：金球獎紅毯沒人播，怎辦？
《洛杉磯時報》的一篇調查報導，掀開電影圈不為人知的黑幕，主辦「金球」的好萊塢外籍記者協會，竟爆出公信力危機，讓湯姆克魯斯氣得退回3座獎座，史嘉蕾喬韓森公開呼籲明星不要參加，今年還會有星光熠熠的紅毯嗎？
串流平台隨疫情改變了人類消費習慣，難道我們未來只能相約元宇宙看電影？
‧後製團隊：中央社影音中心
‧音訊剪輯：吳桓中 | 文字企劃：張若瑤
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