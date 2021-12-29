【特派談新事S1E22】廖漢原╳阮安祖：回顧2021「躺平」竟也算大事

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：阮安祖／TaiwanPlus採訪副主任、廣播與電視金鐘獎得主

主題：2021國際10大新聞plus非典型國際事件

2021年在COVID-19籠罩的陰影下結束了，疫苗與變種病毒仍是世界關注的大議題。而美國總統換人當，竟引發「民主危機」——國會山莊暴動，在全球抬頭的「愛國主義」是岔路還是迷宮？強人政治與種族衝突，又將帶來什麼變局？

一波又一波疫情輪流爆發，WFH（在家工作）早已是常態，這會促使職場結構性轉變嗎？透過視訊聯繫便利卻疏離，「人與人失去了接觸的機會，我感受不到你的溫度。」TaiwanPlus採訪副主任阮安祖還是希望能與同事有眼神接觸。

醫療物資匱乏，有錢人卻瘋太空夢；網購讓亞馬遜（Amazon）變超級企業，20年後非典型國際新聞還漏了什麼，讓阮安祖說給你聽。

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