【特派談新事S1E21】他來自太空？——販售夢想的特斯拉創辦人馬斯克

有著「火星夢」的特斯拉創辦人馬斯克不僅販售夢想給年輕人，實現科幻小說中的未來，還把開車變好玩，塑造自己成為最有銷售價值的「馬斯克神話」。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）

主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：周世惠／中央社舊金山特派員

主題：阿宅怎麼成為年代風雲人物

電動車特斯拉（Tesla）在美國矽谷滿街跑，撐起這個品牌的，是有著「火星夢」的特斯拉創辦人——馬斯克（Elon Musk），他販售夢想給年輕人，實現科幻小說中的未來，成為人們眼中的奇蹟男孩。除此之外，他還把開車變好玩，塑造自己成為最有銷售價值的「馬斯克神話」。

20年前，誰會想到「太空事業」竟能賺錢？那是NASA才有的權力，而馬斯克卻將手伸向銀河，讓遙遠的星系被全民熱議，「我想死在火星上。」馬斯克啟發人們更深邃的想像：「不管是否移民火星，我們都要去探險，每天睜開眼活著一定是有理由的。」

特斯拉的股票從上市至今，幾乎飆漲近百倍，事實上，擁有三重國籍的馬斯克，並非一開始就是金頭腦，而是前往矽谷唸大學才2天，休學與弟弟開公司……，靠自己創業的馬斯克，是如何翻轉人生？特斯拉成立後沒幾年，他又為何面臨破產，還對第一任妻子下通牒離婚呢？

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