更多編輯台推薦新聞：
6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類
科技

6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
25日起轉濕冷中部以北探10度 玉山合歡山有望降雪
首頁 / 國際
電動車
新聞專題
電動車1/279

馬斯克稱已賣出10%特斯拉持股 痛批加州萬萬稅

2021/12/22 15:41（12/22 16:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克表示，已賣出「足夠的股票」來兌現他出售特斯拉10%持股的承諾。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克表示，已賣出「足夠的股票」來兌現他出售特斯拉10%持股的承諾。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山21日綜合外電報導）根據今天刊載的專訪，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）表示，他已賣出「足夠的股票」來兌現他出售特斯拉10%持股的承諾。

路透社報導，億萬富豪馬斯克去年自己從加州搬到德州後，這個月也把特斯拉總部搬了過去，他痛罵加州「過度課稅」。

馬斯克11月6日在推特（Twitter）發起網路投票活動，結果近6成網友支持他個人賣出10%特斯拉持股，特斯拉股價自此已從歷史高點邊緣跌了約1/4。

馬斯克今天又出售了58萬3611股特斯拉股票，至今共出脫1350萬股，占他原定計畫出售的8成左右。

他接受諷刺新聞網站Babylon Bee專訪時說，「我已賣出足夠的股票來達到10%左右目標，外加選擇權行使的部分，而我這裡是試著貼著字面上來講。」

當被問及他是否是因為推特投票活動才出售股票，他說，他「無論如何」都必須執行預計明年到期的股票選擇權。他同時補充表示，他出售額外的「增額股」來達到近10%的目標。

他脫手1350萬股當中，806萬股是被賣來支付行使選擇權衍生的稅賦。

馬斯克19日在推特表示，他今年繳給美國國庫的稅金將突破110億美元。

他說：「加州過去是機會之鄉，如今變得更像是過度管制、過度訴訟、過度課稅之地。」他補充說，想在加州「搞定事情，難度是愈來愈高」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1101222

延伸閱讀
隨手推文能撼動股市 馬斯克以成就創造自我神話美國史上之最 馬斯克今年繳稅將破110億美元繼時代雜誌 金融時報選出馬斯克為年度風雲人物馬斯克說到做到 賣股套現309億元繳天價稅單狗狗幣股價漲24% 馬斯克稱特斯拉擬接受狗狗幣買部分商品馬斯克再賣特斯拉持股 喊話考慮辭職當網紅特斯拉車主無法用APP發動汽車 馬斯克稱狀況已排除
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀