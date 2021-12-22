馬斯克稱已賣出10%特斯拉持股 痛批加州萬萬稅

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電動車大廠特斯拉執行長馬斯克表示，已賣出「足夠的股票」來兌現他出售特斯拉10%持股的承諾。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）

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（中央社舊金山21日綜合外電報導）根據今天刊載的專訪，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）表示，他已賣出「足夠的股票」來兌現他出售特斯拉10%持股的承諾。

路透社報導，億萬富豪馬斯克去年自己從加州搬到德州後，這個月也把特斯拉總部搬了過去，他痛罵加州「過度課稅」。

馬斯克11月6日在推特（Twitter）發起網路投票活動，結果近6成網友支持他個人賣出10%特斯拉持股，特斯拉股價自此已從歷史高點邊緣跌了約1/4。

馬斯克今天又出售了58萬3611股特斯拉股票，至今共出脫1350萬股，占他原定計畫出售的8成左右。

他接受諷刺新聞網站Babylon Bee專訪時說，「我已賣出足夠的股票來達到10%左右目標，外加選擇權行使的部分，而我這裡是試著貼著字面上來講。」

當被問及他是否是因為推特投票活動才出售股票，他說，他「無論如何」都必須執行預計明年到期的股票選擇權。他同時補充表示，他出售額外的「增額股」來達到近10%的目標。

他脫手1350萬股當中，806萬股是被賣來支付行使選擇權衍生的稅賦。

馬斯克19日在推特表示，他今年繳給美國國庫的稅金將突破110億美元。

他說：「加州過去是機會之鄉，如今變得更像是過度管制、過度訴訟、過度課稅之地。」他補充說，想在加州「搞定事情，難度是愈來愈高」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1101222