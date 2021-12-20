美國史上之最 馬斯克今年繳稅將破110億美元

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特斯拉執行長馬斯克20日在推特預告，他今年繳給美國國庫的稅金將突破110億美元（約新台幣3063億元）。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）

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（中央社舊金山19日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天在推特預告，他今年繳給美國國庫的稅金將突破110億美元（約新台幣3063億元）。

路透社報導，馬斯克這週稍早與民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）陷入繳稅的口舌之爭。華倫當時在推特發文說，馬斯克獲選為「時代雜誌」（Time）年度風雲人物後，他應該納稅並停止「從其他所有人身上揩油」。

馬斯克當時回應：「如果你把眼睛睜開看2秒鐘，你會明白我今年繳的稅將超過史上任何一位美國人。」

美國財經內幕（Business Insider）上週報導，馬斯克今年可能必須上繳120億美元稅金，這是根據他在特斯拉的持股、將近10億美元的淨投資收入稅（NIIT），以及要繳給加州州政府的稅金計算。

財經內幕指出，相較於馬斯克今年大筆稅金帳單，他過去繳交的稅金，相比於財富簡直是九牛一毛。

非營利調查新聞機構ProPublica今年6月公布調查顯示，馬斯克在2014年至2018年，總計僅上繳4.55億美元稅金，但這段期間他的資產卻增加高達139億美元。他在2018年並沒有繳交聯邦所得稅。

馬斯克是全球首富，他的特斯拉公司價值約1兆美元。過去幾週，馬斯克出售價值近140億美元的特斯拉持股。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1101220