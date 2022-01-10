金球獎遭好萊塢群起抵制 頒獎典禮破天荒黯淡登場

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第79屆金球獎頒獎典禮9日登場，但因主辦單位深陷歧視等醜聞遭好萊塢抵制，沒有任何電視台會轉播。（圖取自金球獎網頁goldenglobes.com）

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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）第79屆金球獎頒獎典禮今天登場，但由於遭到好萊塢抵制，典禮規模大幅縮水，沒有電視轉播，獲獎名單將透過推特公布，而「貝爾法斯特」和「西城故事」都是奪獎大熱門。

法新社報導，金球獎頒獎典禮過去是好萊塢最盛大的派對，也是電影頒獎季的序曲，不過今年由於主辦單位陷入職業倫理爭議，成為業界攻擊的箭靶，導致典禮沒有星光熠熠的紅毯，A咖眾星也紛紛拒絕出席頒獎。

主辦金球獎的好萊塢外籍記者協會（HFPA）去年被「洛杉磯時報」（The Los Angeles Times）爆料財務、操守有問題，包括片商招待多位具有投票權的成員出國「探班」；約100間好萊塢公關公司也出面指控該協會內部的歧視性行為，引發軒然大波，影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）去年退回生涯3座金球獎獎座以示抗議。

原本負責轉播第79屆盛會的美國國家廣播公司（NBC）最後決定不予轉播，好萊塢外籍記者協會將於今天晚間6時（台灣時間10日上午10時）在社群媒體推特（Twitter）上宣布得獎名單。

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）文化及活動資深編輯馬金（Marc Malkin）說：「今年的金球獎將和我們以往所見的迥然不同，我們真的不會看到太多內容。」

北愛爾蘭導演肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）執導的黑白電影「貝爾法斯特」（Belfast），以及紐西蘭導演珍康萍（Jane Campion）的「犬山記」（The Power of the Dog），在電影類獎項拿下7項入圍，傲視群雄。

在最佳喜劇或音樂類電影方面，美國大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的新版「西城故事」（West Side Story）票房欠佳，但頗受影評肯定，預料也將獲金球獎評審青睞。

「西城故事」競爭對手還有李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）和梅莉史翠普（Meryl Streep）聯手演出的全球暖化諷刺劇「千萬別抬頭」（Don't Look Up）。

在電視類獎項方面，講述媒體大亨家族內鬨的HBO影集「繼承之戰」（Succession）以5項提名居首。

Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」（Squid Game）入圍本屆金球獎最佳戲劇類影集，演員李政宰、吳永秀也分別入圍戲劇類最佳男主角及最佳男配角，不過李政宰已宣布不會出席頒獎典禮，除考量美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情外，Netflix表明抵制金球獎也是原因之一。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110110