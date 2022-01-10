魷魚遊戲吳永秀獲金球獎男配角 韓劇史上第一人

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國演員吳永秀藉著去年的大熱韓劇「魷魚遊戲」奪下美國金球獎最佳男配角獎，成為韓劇史上第一人，但他本人直到接到媒體電話才得知這項消息。

「不是只是入圍嗎？」77歲的吳永秀今天接到中央日報致電訪問時還有些搞不清楚狀況，得知自己得到金球獎最佳男配角後，吳永秀久久不發一語，過了好一陣子才開口：「這是我人生第一次想對自己說：『你還不錯嘛。』」

吳永秀在1963年展開劇場，1987年成為國立劇團專屬團員後，直到2010年專屬團員制廢止前都是劇團的招牌演員，50多年來共演出超過200部話劇，奠定深厚演技。

50多年來專注於演員生活的吳永秀，在憑藉「魷魚遊戲」中001號參賽者吳一男一角獲得矚目後仍相當低調，獲代言邀請時也只是以希望專注演員工作婉拒。

在眾多專訪及活動邀約中，吳永秀只接下韓國知名主持人劉在錫的節目專訪，原因是「女兒是劉在錫的粉絲」；而吳永秀在節目中吐露許多深具大智慧的金句，也讓他再次收穫高人氣。

Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」去年在全球掀起熱潮，入圍2022年金球獎最佳戲劇類影集，演員李政宰、吳永秀也分別入圍戲劇類最佳男主角及最佳男配角；這也是韓國戲劇首次入圍金球獎。

不過，金球獎因人種、性別歧視等爭議引發演藝界抵制，也讓今年頒出的獎項多少蒙上一層陰影。（編輯：林憬屏）1110110