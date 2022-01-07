「魷魚遊戲」鄭好娟獨占美Vogue封面 韓國第一人

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鄭好娟在「魷魚遊戲」飾演脫北者姜曉一夕爆紅後，成為首位獨自登上美版Vogue封面的韓國人。（圖取自instagram.com/voguemagazine）

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）韓國模特兒鄭好娟（Hoyeon Jung）在「魷魚遊戲」飾演脫北者「姜曉」而一夕爆紅，如今再成為首位獨自登上美版「時尚雜誌」（Vogue）封面的韓國人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，去年全球上線的Netflix韓國影集「魷魚遊戲」（Squid Game）劇中多人走紅國際，鄭好娟短短幾週內Instagram的粉絲增加數百萬人，成為IG上最多人追蹤的韓國女演員。

鄭好娟成為美版「時尚雜誌」2月號的最新封面人物，再度創下爆紅新里程碑。

鄭好娟在接受作家莫尼卡．金（Monica Kim）採訪時，提到自己在圈內的起落與再度受到矚目、她在時尚圈往上爬的過程、模特兒工作量不穩定帶來的孤立感，以及「魷魚遊戲」的成功所帶來的國際知名度。

鄭好娟在提到自己突然爆紅時說：「這種感覺，言語所能表達的東西是有限的。」她並說自己瘦了將近4公斤，「不知道為什麼，我就是吃不下東西。我感到迷惘，一切很混亂。我就是無法相信」。

她透露是家人的支持讓她保持清醒，而迅速爆紅也讓她反思在「魷魚遊戲」之前所經歷的職業挑戰。

鄭好娟19歲時在韓國模特兒實境秀「韓國超級名模生死鬥」（Korea's Next Top Model）中獲得第2名，幾年後她搬到美國紐約，「紅髮超模」成為她的正字標記，而當時她與路易威登（Louis Vuitton）、Marc Jacobs和香奈兒（Chanel）等品牌的合作也令人印象深刻。

但2019年之後鄭好娟的工作量開始減少，不過也恰好是那段時間讓她對表演產生興趣。

鄭好娟告訴「時尚雜誌」：「回想起來，如果不是那些安靜和孤獨的時光，我不會發現自己夢想過演戲。」

如今鄭好娟享有新的成就高度，她展望未來，對可能希望從下個計畫得到的收穫有了一些想法。

她告訴「時尚雜誌」：「我想把頭髮染成像『王牌冤家』（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）中的女主角，但更狂一點，紫色如何？這是我最喜歡的顏色。你可以這樣寫：請給我一個把頭髮染成紫色的角色。」（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110107