魷魚遊戲獲美演員工會獎4提名 外語劇集首度入圍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）第28屆美國演員工會獎（SAG）入圍名單公布，去年在全球收穫高人氣的韓劇「魷魚遊戲」獲最佳卡司獎等4項提名，成為首部入圍美國演員工會獎的非英語電視劇集。

美國演員工會獎在當地時間12日公布本屆入圍名單，魷魚遊戲在電視戲劇類獲相當於最大獎的最佳卡司獎提名，以及最佳特技卡司獎提名。

在劇中飾演主角成奇勳的演員李政宰、飾演脫北者姜曉的演員鄭好娟，分別入圍電視部門戲劇類最佳男主角及最佳女主角。

美國演員工會獎是為演員設置的獎項，象徵美國電影界對同行的肯定，一向被視為奧斯卡影帝、影后的前哨戰。去年以電影「夢想之地」獲頒美國演員工會獎電影類最佳女配角的韓國國寶級演員尹汝貞，同年憑藉同一作品奪下奧斯卡最佳女配角獎，成為韓國影史上首位獲頒奧斯卡個人獎項的演員。

韓聯社引述「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）指出，以亞裔演員為主的作品中，至今只有「貧民百萬富翁」、「寄生上流」、「夢想之地」共3部電影獲美國演員工會獎提名。

李政宰與鄭好娟雙雙入圍電視部門戲劇類最佳男、女主角獎項，也創下亞裔演員紀錄。

韓國影視作品已連續3年闖入美國演員工會獎提名，知名韓國導演奉俊昊執導電影「寄生上流」在2020年獲頒電影類最佳卡司獎，「夢想之地」演員尹汝貞2021年成為電影類最佳女配角的首名韓籍獲獎者。

與魷魚遊戲共同角逐電視戲劇類最佳卡司獎的作品包括繼承之戰（Succession）、使女的故事（The Handmaid's Tale）、晨間直播秀（The Morning Show）、黃石（Yellowstone）。

將與李政宰競爭電視戲劇類最佳男主角的演員包括「繼承之戰」的布萊恩考克斯（Brian Cox）、基倫考克金（Kieran Culkin）與傑瑞米史壯（Jeremy Strong）。

鄭好娟的對手則有「晨間直播秀」的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）與瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）、「使女的故事」的伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）、「繼承之戰」的莎拉史努克（Sarah Snook）。（編輯：馮昭）1110113