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2022奧斯卡
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2022奧斯卡1/12

2022奧斯卡入圍名單揭曉 犬山記12項提名最風光[影]

2022/2/8 22:20（2/8 22:40 更新）
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影片來源：Netflix Asia

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）第94屆奧斯卡金像獎入圍名單今天公布，由紐西蘭導演珍康萍（Jane Campion）執導的「犬山記」（The Power of the Dog）榮獲12項提名，為入圍影片最大贏家。

「犬山記」在入圍名單中居冠，其次是科幻片「沙丘」（Dune）的10項提名，肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）執導的半自傳式黑白電影「貝爾法斯特」（Belfast）及大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的電影「西城故事」（West Side Story）各獲7項提名，並列第3。

影片來源：華納兄弟台灣
貝爾法斯特預告片。影片來源：Focus Features
影片來源：二十世紀影業

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將由美國影藝學院（AMPAS）舉辦，定於3月27日在加州洛杉磯好萊塢杜比劇院（Dolby Theatre）舉行，表揚2021年3月1日至12月31日間發布的最佳電影。

在去年奧斯卡頒獎典禮上，華人導演趙婷執導的「游牧人生」（Nomadland）勇奪最佳影片、導演、女主角3項大獎，成為大贏家，趙婷更是首位獲封奧斯卡最佳導演的非白人女性。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110208

奧斯卡公布入圍。影片來源：Oscars
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