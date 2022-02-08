珍康萍2度入圍奧斯卡寫紀錄 Netflix領軍搶金串流來勢洶洶

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影片來源：Netflix Film Club

（中央社紐約8日綜合外電報導）第94屆奧斯卡金像獎入圍名單今天公布，由紐西蘭導演珍康萍執導、Netflix發行的「犬山記」榮獲12項提名最風光。串流服務席捲好萊塢最高榮耀之勢，比以往更加來勢洶洶。

美聯社報導，犬山記（The Power of the Dog）這次除了入圍最佳影片和最佳導演，片中演員班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、克莉絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）、傑西普萊蒙（Jesse Plemons）、寇帝史密麥菲（Kodi Smit-McPhee）也分別入圍男主配角和女配角項目。

去年榮獲最佳導演的趙婷（Chloe Zhao）是歷來第2位獲最佳導演獎的女性，如今珍康萍（Jane Campion）成為史上首位二度入圍的女導演。1993年珍康萍曾以「鋼琴師和她的情人」（The Piano）榮獲奧斯卡提名。

珍康萍的攝影指導魏格納（Ari Wegner）則是繼2018年莫里森（Rachel Morrison）以「泥沼」（Mudbound）獲得提名後，第2位入圍奧斯卡最佳攝影獎的女性。

丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導的科幻史詩巨作「沙丘」（Dune）榮獲10項提名，表現略遜犬山記一籌。

影片來源：Netflix Asia

影片來源：華納兄弟台灣

美國演員萊斯利喬丹（Leslie Jordan）和崔西艾里斯羅斯（Tracee Ellis Ross）今天上午在洛杉磯公布入圍名單。本屆時程較以往來得晚，為了避開冬季奧運，頒獎典禮將在3月27日舉行，並將重返老場地加州杜比劇院（Dolby Theatre）。

2021年好萊塢正常步調在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下改變，電影公司將若干年度鉅片送上串流服務來吸引訂戶，包括沙丘、皮克斯（Pixar）的「路卡的夏天」（Luca）、「王者理查」（King Richard）都直接送進觀眾家中。

由於過去兩個月COVID-19病例又因Omicron變異株激增，本次奧斯卡頒獎季多數活動也改成線上形式。不過奧斯卡主辦單位美國影藝學院（Academy of Motion Pictures Arts and Sciences）迄今尚未公布頒獎計畫細節，只說今年會是2018年以來首次有典禮主持人。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110208