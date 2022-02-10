不丹是教室勇闖奧斯卡 導演感動藝術打破族群隔閡

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（中央社記者王心妤台北10日電）台灣女婿巴沃邱寧多傑執導「不丹是教室」入圍奧斯卡獎最佳國際影片。巴沃邱寧多傑難忘曾有穆斯林和猶太觀眾觀影後都哼唱片中的氂牛之歌，讓他更意識到藝術能打破隔閡。

「不丹是教室」（Lunana：A Yak in the Classroom）是台灣劇作家賴聲川女婿巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）首部長片，他與製片妻子賴梵耘前往海拔5000公尺的冰川部落拍攝，宛如天堂的美景也隨著電影的好口碑傳到全世界。

「不丹是教室」年初已經在美國上映，巴沃邱寧多傑今天與賴梵耘接受台灣媒體聯訪，賴梵耘回憶當時闖進最佳國際影片短名單時已經不敢相信，連奧斯卡公布入圍名單當天也不敢和親朋好友分享，「知道入圍後，我馬上尖叫，聲音啞到現在還沒恢復」。她也笑說，公布入圍隔天因為太不敢置信，還曾想過會不會是奧斯卡入圍名單有誤。

「不丹是教室」在美國上映後，賴梵耘曾分享有觀眾提到因為電影才認識不丹，巴沃邱寧多傑表示，一方面為不丹被看見感到開心，另一方面也擔心電影播出後會讓魯納納部落失去純樸面貌，「幸福是一個旅程不是一個終點，在不丹我們認為，當一個人相信自己擁有的足夠，那麼你就是富有的，每個人心裡都有個神聖之地，一個像是魯納納部落的地方等你發現。」

巴沃邱寧多傑表示，雖然「不丹是教室」獲得奧斯卡獎入圍肯定，但他更感動有許多不丹老師本來想辭掉教職出國工作，但因為電影，讓他們更有力量繼續努力。

巴沃邱寧多傑分享，尤其難忘電影在埃及開羅放映結束後，許多穆斯林觀眾邊走出電影院邊唱著氂牛之歌，電影到了以色列放映後，也有猶太觀眾唱起氂牛之歌，「這件事讓我印象深刻，更加感受到藝術的力量，族群也許有隔閡，但他們卻一起唱著不丹的歌」。

「不丹是教室」明天起在南港喜樂時代重映，18日及19日在Muvie Cinemas、國賓長春、台南真善美有特別場放映。（編輯：陳仁華）1110210