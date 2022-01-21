遇激烈競爭又受疫情衝擊 Netflix用戶成長降溫

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（中央社舊金山20日綜合外電報導）串流影音平台Netflix今天表示，儘管「魷魚遊戲」（Squid Game）與「紙房子」（Money Heist）等夯劇熱播，受到激烈競爭與疫情嚴重衝擊，Netflix訂閱用戶成長退燒。

法新社報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，民眾因為封城待在家中追劇，Netflix用戶數已大幅增加，截至2021年底，Netflix訂閱用戶累計達2億2218萬，略低於目標。

根據Netflix財報，2022年第一季的用戶成長展望不佳，預計將僅增加約250萬個。消息一出，Netflix盤後股價應聲重挫約20%。

上次預估首季新增用戶將低於250萬是在2010年，當時Netflix的訂閱用戶僅1390萬個。

Netflix表示：「雖然用戶續訂與追劇頻率依舊穩健，成長幅度仍未重新加速到疫情前水準。」

Netflix又說：「我們認為這可能是受到數個因素影響，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未消退，以及全球數個地區的大環境不景氣等。」

根據Netflix，去年底增加的830萬個訂閱用戶，大多數是來自北美洲以外地區。

Netflix聲稱，平台面臨HBO Max與Disney+等串流平台的激烈競爭，這「可能些微影響到邊際增長」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110121