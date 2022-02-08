奧斯卡最佳動畫片 可可夜總會推交響音樂會

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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）榮獲奧斯卡獎最佳動畫長片與最佳原創歌曲的殊榮，皮克斯動畫電影「可可夜總會」將在台灣推出交響音樂會，邀請觀眾聆聽交響樂團演出多首動人歌曲，重溫親情溫暖。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，動畫電影「可可夜總會」畫面多彩細膩，傳遞了獨特的墨西哥文化，動人心弦的音樂與熱情澎湃的拉丁元素也是全片焦點。今年開春「可可夜總會」動畫交響音樂會將重返台灣，也首度在台中國家歌劇院演出。

迪士尼．皮克斯動畫電影「可可夜總會」以墨西哥亡靈節為背景，透過男孩米高追求音樂夢想、誤闖亡者世界的故事，與觀眾一同思索人生課題。

除了以多元的題材背景讓觀眾耳目一新，「可可夜總會」更獲得奧斯卡獎最佳動畫長片與最佳原創歌曲的殊榮，並史無前例橫掃動畫界最高榮譽「安妮獎」。

「可可夜總會」電影原聲帶由榮獲奧斯卡、葛萊美、艾美獎與金球獎的配樂大師麥可．吉亞奇諾（Michael Giacchino）量身打造，以濃厚墨西哥傳統與拉丁風情的配樂，將在地氛圍融入電影精彩橋段。

膾炙人口的主題曲Remember Me則由洛佩茲夫妻搭檔作曲作詞，以「對家人的愛無分遠近」為概念，打造這首訴說對家人思念的歌曲，在電影中以多種編曲版本出現，深受觀眾喜愛。

「可可夜總會」動畫交響音樂會將於2月26日在台中國家歌劇院，2月27日及3月5日在台北國家音樂廳舉行，由莊文貞指揮長榮交響樂團演出。（編輯：張雅淨）1110208