中國「禁酒令」層層加碼 公務員3人聚餐就挨罰

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（中央社記者吳柏緯台北18日電）中共中央於5月中發布修訂節約反浪費條例，要求黨政機關「從嚴從簡，帶頭過緊日子」。這項條例上路至今一個月，卻發生層層加碼的情形，有些機關甚至要求所屬人員不得3人集體聚餐。

新修訂的「黨政機關厲行節約反對浪費條例」在今年5月2日批准，並於5月中發布，共計11章63條。

綜合德國之聲、路透社，重新強調並推動這項政策，顯示中國國家主席習近平長期以來致力於反腐敗和黨的紀律建設，而先前的控制措施成效有限。但在新規上路至今1個月，有些地方出現了層層加碼的情形，採取更加嚴格的管制方式，甚至要求公職人員不得「3人以上聚餐」，避免拉幫結派。

報導指出，在此之前曾傳出多起地方官員聚餐時飲酒過量，結果死亡的案例。湖南、安徽和河南等省，則有數10名官員因涉嫌隱瞞宴會細節，並私下賠償死者家屬而被處分。

在這項條例之下，諸多地方政府都發布了「指導意見」，管制政府公務人員的行為，不少人在社群媒體上抱怨，認為自己的個人生活受到了過度和任意的限制。

一名四川的公務員在報導中提到，她的同事被要求下班後必須直接回家；另一名安徽的公務員說，她所在的部門最近開始實施每日酒精測試；甘肅的一名公務員表示，被要求遵守20種應避免的聚餐類型。

武漢的一名國企員工則被告知不得與其他部門的同事、長官一起吃午飯，即便是在部門內的餐廳吃飯也不行；一名山東的公務員則說，3名同事在中午一起出去吃火鍋，結果3人都接到警告處分。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）分析，中國公務員的酒桌文化確實相當嚴重，但他們沒有更好的方式應對，因此只能「一刀切」。

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據報導，這並不是中國官場第一次推出禁酒令，過去許多地方和政府部門早就發布相關通知，要求公務活動全面禁酒。包含2017年，中國最高檢發布修改後的「最高人民檢察署禁酒令」。同年，中國交通部發布「國內公務接待禁止飲酒的通知」。

中共中央軍委更早在2012年就發布的10項規定，要求「不安排宴請，不喝酒，不上高檔菜餚」；中國空軍於2016年發布「從嚴貫徹執行空軍禁酒令的措施」，當時被稱為「最嚴禁酒令」。（編輯：謝怡璇）1140618