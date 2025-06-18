台南女腎臟移植17年 時時感恩以健康快樂報答捐贈者

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）奇美醫院今天起連3天舉辦器官捐贈宣導活動，17年前接受腎臟移植女子吳芷均到場當志工協助宣導；她說，時時感恩以努力活得健康快樂來報答捐贈者，盼傳遞這份希望之光。

吳芷均告訴中央社記者，當年在一次感冒後身體嚴重不適長達1個月，就醫後發現血壓飆到200，還有肺積水情形，進一步檢查後得知腎臟已出問題，當醫師告知因腎衰竭須開始洗腎時，一下子感到人生變成黑白，打擊相當大。

吳芷均表示，當時飲食及生活作息都很正常，很難接受為何在32歲時就要開始洗腎，但也只能接受，每週3天到奇美醫院血液透析室報到，除了工作及日常作息受很大影響，還要嚴格控制水份攝取，洗腎過程也會有不舒服情況出現。

她說，後來在醫護人員協助下尋求等待器官移植，也很幸運在36歲那年接到通知，並順利完成移植手術，人生重新開始；至今53歲，定期追蹤一切正常，雖然不知道捐贈者身分，但對她來說就是帶來希望的天使，17年來除了時時不忘感恩，也要求自己活得健康、快樂，才能不辜負捐贈者無私大愛。

奇美醫院首席醫療副院長田宇峯表示，奇美自民國88年完成第1例器官捐贈移植手術，至今累積878例器官及組織捐贈案例，在今年器官捐贈宣導活動中，特別辦理「捐贈者生命故事海報展」、「捐贈者時光故事多媒體播放」，以多元且溫馨方式讓大家更認同器官捐贈。

田宇峯指出，依據財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，113年全國器官捐贈人數為366人，而目前全國等候器官人數約1萬1259人，雖然有越來越多人願意響應器官捐贈，但實際上能成功配對並完成移植者仍屬少數。

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他說，根據研究資料統計，「當事人未表達意願」是家屬拒絕器官捐贈重要因素之一，若缺乏當事人意願作為參考，家屬往往擔心其他親人意見相左等因素猶豫不決，若有更多人能主動完成器官捐贈意願註記，家屬同意捐贈可能性就相對提升。

田宇峯指出，每一名完成器官捐贈註記的人，都是傳遞希望的使者，民眾可由醫院協助上傳至衛生福利部資料庫並註記於健保卡，或透過全民健保行動快易通APP進行註記。（編輯：陳仁華）1140618