時尚黑寡婦親揭豪門血案 服刑18年仍稱無罪

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影片來源：Discovery頻道 / Discovery Channel Taiwan

（中央社記者葉冠吟台北11日電）好萊塢女星女神卡卡（Lady Gaga）主演的電影「Gucci：豪門謀殺案」，將90年代的「豪門血案」帶回觀眾眼前，Discovery節目更親自訪問到「古馳夫人」本尊，她自稱自己沒有罪。

Discovery今天發布新聞稿分享，這場「豪門血案」發生於1995年，義大利時尚精品古馳（Gucci）家族第3代繼承人毛里齊奧（Maurizio Gucci）在米蘭自家辦公室前遭人近距離槍殺身亡，執法人員經過2年偵查追緝，終於將行凶罪犯一網打盡。

2001年初法院定讞終結，殺害毛里齊奧的主謀正是其前妻，有「時尚黑寡婦」之稱的派翠西亞（Patrizia Reggiani）。最終派翠西亞被判處26年有期徒刑，目前已提早服刑完畢並獲釋，更現身接受Discovery訪問拍攝成「古馳夫人：黑寡婦派翠西亞」，親自談起這樁集結時尚、權力、財富、婚變，如同電影情節般的謀殺案。

派翠西亞回憶，精品名門公子毛里齊奧對自己一見鍾情，並在第一次約會就求婚，但兩人婚姻不受家人祝福，更經歷Gucci帝國的改朝換代與爭權奪利。不過，最終讓派翠西亞理智線斷掉，決定買凶殺害丈夫的契機是毛里齊奧要求離婚，並將與另一個女人展開新生活。

即使毛里齊奧同意在離婚後，每年支付100萬瑞士法郎（約新台幣3000萬元）的贍養費，派翠西亞仍不願拱手將「古馳夫人」的頭銜讓出，更四處找人暗殺丈夫，最終找到朋友皮娜（Giuseppina "Pina" Auriemma）協助她買凶。

根據皮娜說法，當派翠西亞找上她時，自己本來沒有殺人意圖，只想敲派翠西亞竹槓。沒想到，遲遲等不到毛里齊奧死訊的派翠西亞，最後竟決定自己與混混聯繫執行暗殺，派翠西亞事後向警方與媒體供稱，不自己下手的原因是因為：「我不知道槍的射程是多少，怕會因為無法瞄準而打不死他。」

儘管派翠西亞在監獄被關了18年，不過她的生活相當愜意，除了可以找髮型設計師、外科醫師、牙醫，還養了一隻雪貂當寵物。她的兒時玩伴更在影片中分享，去探監時，看見派翠西亞穿著短褲，正準備到監獄院子做日光浴，一副正在豪華遊艇度假的模樣。

派翠西亞最後幾年的刑期得以社會服務折抵，並在一間珠寶店擔任設計顧問，至今她仍宣稱「自己確實做錯了很多事，但沒有罪。」

「古馳夫人：黑寡婦派翠西亞」將於15日晚上11時在Discovery頻道首播。（編輯：張雅淨）1110111