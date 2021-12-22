奧斯卡國際影片短名單公布 鍾孟宏「瀑布」未晉級

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（中央社記者王心妤台北22日電）導演鍾孟宏執導的「瀑布」在第58屆金馬獎斬獲4項大獎，他的作品連續兩年代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片獎，不過第94屆奧斯卡獎今天公布短名單，「瀑布」無緣晉級15強。

「瀑布」是鍾孟宏首次突破男性視角，從女性觀點出發的電影作品，獲得威尼斯影展「地平線單元」競賽入圍與多倫多影展邀約的肯定。鍾孟宏曾說，故事靈感來自某晚與友人暢聊3個多小時，聽她述說自己和女兒許多生命特別的遭遇，引發許多想像。

影片來源：Sony Pictures 索尼影業

最終晉級15強最佳國際影片獎短名單中，僅剩3部亞洲電影，包含「台灣女婿」導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）的「不丹是教室」、日本導演濱口龍介的「在車上」（Drive My Car）和伊朗導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）的「我不是英雄」（A Hero）。（編輯：張雅淨）1101222

影片來源：台北電影節 Taipei Film Festival

影片來源：The Match Factory