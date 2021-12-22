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美國2022年獨立精神獎 台灣3電影人獲提名

2021/12/22 08:21（12/22 13:46 更新）
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台灣製片人劉品均以電影「非自願測試」（Test Pattern）入圍美國獨立精神獎最佳製片。（台灣書院提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 110年12月22日
台灣製片人劉品均以電影「非自願測試」（Test Pattern）入圍美國獨立精神獎最佳製片。（台灣書院提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 110年12月22日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）美國獨立精神電影獎（Film Independent Spirit Awards）近日宣布2022年入圍獎項，台灣製片人劉品均、蘇瑜豪及攝影師程安德共3人獲得提名。

獨立精神獎是由洛杉磯的非營利組織「獨立影片」（Film Independent）創立，專門為主流公司之外的獨立製片電影而設，中國導演趙婷去年奪奧斯卡獎之前，就以「游牧人生」（NOMADLAND）拿下獨立精神獎的最佳影片、最佳導演。

上週公布的入圍名單中，台灣製片劉品均（Pin-Chun Liu）與蘇瑜豪（David Yu-Hao Su）監製的「非自願測試」（Test Pattern）入圍最佳首部長片、最佳首部劇本、最佳女主角3項大獎，劉品均入圍最佳製片獎。

攝影師程安德（Ante Cheng）以「藍色海灣」（Blue Bayou）入圍最佳攝影獎。本片今年在坎城影展首映。程安德2014年曾拍攝台灣知名舞者許芳宜的黑白照片獲法國巴黎攝影大賽Prix de la Photographie Paris的首獎。

劉品均和蘇瑜豪擔任製片人的「非自願測試」，描述一對白人男友與黑人女友組成的跨種族情侶，隨著性侵事件的發生而展開劇情，探討美國#MeToo運動的核心問題，以及性別、種族、醫療體制等社會議題。

劉品均畢業於台大社會系和美國電影學院（AFI）製片系，2014年監製短片「背道而馳」（Contrapelo）入圍紐約翠貝卡影展（Tribeca Film Festival），2015年獲得奧斯卡實景短片第一階段提名。她監製的電影「紙老虎」（Paper Tiger）獲2020美國奧斯汀影展最佳劇情電影、觀眾票選獎。

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同樣畢業美國電影學院的蘇瑜豪，2018年以製片身分獲選獨立影片Project Involve計畫，他擔任執行製片人的電影長片「她房間裡的雲」獲2020年鹿特丹國際影展金虎獎，入圍台北電影節國際新導演競賽單元，近期擔任製片的影集「第一次遇見花香的那刻」於2021年東京影展放映。

第37屆獨立精神獎將在2022年3月6日在洛杉磯的聖塔蒙尼加（Santa Monica）海灘舉行頒獎典禮。（編輯：韋樞）1101222

台灣製片人蘇瑜豪監製的電影「非自願測試」（Test Pattern）入圍美國獨立精神獎最佳首部長片、最佳首部劇本、最佳女主角3項大獎。（台灣書院提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 110年12月22日
台灣製片人蘇瑜豪監製的電影「非自願測試」（Test Pattern）入圍美國獨立精神獎最佳首部長片、最佳首部劇本、最佳女主角3項大獎。（台灣書院提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 110年12月22日
攝影師程安德（Ante Cheng）以「藍色海灣」（Blue Bayou）入圍美國獨立精神獎的最佳攝影獎。（台灣書院提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 110年12月22日
攝影師程安德（Ante Cheng）以「藍色海灣」（Blue Bayou）入圍美國獨立精神獎的最佳攝影獎。（台灣書院提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 110年12月22日
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