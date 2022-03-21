潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎[影]

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（中央社網站21日電）今年美國演員工會獎分別由潔西卡雀絲坦與威爾史密斯拿下，雀絲坦演出「神聖電視台」爭議人物，力抗性別刻板印象，為同志發聲；威爾史密斯在「王者理查」一手拉拔網壇雙嬌，精湛演技有目共睹。兩部電影吸引奧斯卡目光，印證同志平權、黑命貴（Black Lives Matter）與性別平等議題在好萊塢持續發燒。

潔西卡雀絲坦出身紐約茱莉亞學院，2011年在「姊妹」扮演天真主婦入圍最佳女配角，隔年在「00：30凌晨密令」指引美軍擊殺賓拉登，與珍妮佛勞倫斯、娜歐蜜華茲等人聯袂入圍最佳女主角。

相隔10年雀絲坦再獲影藝學院青睞，「神聖電視台」裡反歧視的基督教爭議人物無懼傳統，力抗性別刻板印象，透過電視傳教為同志發聲，讓人聯想她與好萊塢眾女星一襲黑衫，高調支持#metoo運動的美麗身影。

▲潔西卡雀絲坦獲頒工會最佳女主角獎，上台致詞感謝演員工會大家庭，並說她的心與世上正為自由奮戰的人們同在。

▲威爾史密斯拿下工會最佳男主角獎，致詞時提到小威廉絲當時看完拍攝成品才同意列名製作團隊，「我懂啦，我們拍了這麼多電影有時會搞砸嘛」，幽默自曝幕後趣事。

奧斯卡常客威爾史密斯今年又回來了，「王者理查」描述大小威廉絲的父親理查威廉斯，一手拉拔網壇雙嬌，教導孩子們在追求成功路上謹記謙遜。嚴父諄諄教誨，也在訓練空檔盡心為她們保存純真童年時光。出身加州康普頓的威廉絲姊妹成長茁壯，像同時為黑命貴（Black Lives Matter）與女性平權運動代言。

史密斯曾兩度入圍最佳男主角，影壇成績有目共睹。去年奧斯卡影帝意外由安東尼霍普金斯擊敗因癌症過世的查維克博斯曼，讓黑豹迷們扼腕不已。史密斯今年若能拿下大獎，將為黑人演員再寫影史新頁。

今年入圍演員還有許多奧斯卡新面孔：亞莉安娜黛博塞在歌聲中舞出「西城故事」，「史賓塞」克莉絲汀史都華努力讓黛妃找回她的名字，「犬山記」寇帝史密麥菲則警告囂張霸凌者總有一天要還。入圍組合多元年輕，反映影藝學院極力改變老又白的舊日形象。（編輯：鄭懿君）1110321