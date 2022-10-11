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中研院院士曾永義81歲逝世 首位戲曲院士格局貫古今

2022/10/11 09:40（10/11 10:10 更新）
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中央研究院院士曾永義10日在家中過世，享壽81歲。曾永義以學術態度研究歌仔戲，寫出歌仔戲專書，格局貫穿古今兩岸，突破傳統學界對戲曲的看法。（台北市立國樂團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年10月11日
中央研究院院士曾永義10日在家中過世，享壽81歲。曾永義以學術態度研究歌仔戲，寫出歌仔戲專書，格局貫穿古今兩岸，突破傳統學界對戲曲的看法。（台北市立國樂團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年10月11日
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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）中央研究院院士曾永義10日在家中過世，享壽81歲。他指導的學生國光劇團藝術總監王安祈證實了這個消息。王安祈說，曾永義是第一位以戲曲專業榮膺院士，格局貫穿古今兩岸。

王安祈今天接受中央社訪問表示，戲曲以前被視為小道末技，曾永義是第一位中研院戲曲院士，突破傳統學界對戲曲的看法；曾永義也是第一位以學術態度研究歌仔戲、寫出歌仔戲專書的學者，格局貫穿古今兩岸。他的過世也讓戲曲界相當難過。

王安祈說，她19歲上曾永義老師的「詩選」、「戲曲選」，她也是曾永義所收的第一個博士生，「我結婚，老師是我的主婚人。」王安祈說，因為那時父親過世，老師不是來證婚，是主婚，「老師帶著我以主婚人身分挽我進禮堂，至今。師生情50年。」

王安祈說，曾永義一生自稱「飛揚跋扈，人間愉快」，自創「酒黨」自封酒黨黨魁，前年年底換心臟瓣膜，今年開始洗腎，身體大不如前，自此擺脫病痛，離苦得樂。

王安祈說，曾老師才剛給國光劇本「虎符風雲」，預計2023年推出，講的是信陵君的故事，未料已成遺作。

曾永義曾主編「國語日報」的「古今文選」20餘年，為美國哈佛燕京學社、密西根大學、德國魯爾大學、香港大學、史丹福大學、荷蘭萊頓大學、武漢大學等校訪問學人、客座教授，曾任中華民國歷史文學學會董事長、國家文化藝術基金會董事、中央研究院中國文哲研究所諮詢委員、國家講座教授等。

曾永義曾獲中華文化復興運動推行委員會金筆獎、臺灣省文藝作家協會中興文藝獎章、國家文藝獎、行政院國家科學委員會傑出研究獎、中山文藝獎、教育部學術獎等。2014年獲選為中央研究院院士（人文及社會科學組），是中央研究院第一位「戲曲院士」。（編輯：張銘坤）1111011

影片來源：中央研究院Academia Sinica
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