傳藝中心給舞台 16名戲曲新星跨劇種同台拚戲

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由國立傳統藝術中心主辦的「2022承功－新秀舞台」進入第6年，2022年改以「公開徵選」與「策展人邀演」雙軌制，擴大團隊參與效益，16名新秀分別來自歌仔、客家、亂彈、京、豫等5個劇種，將以師承工夫同台拚戲。（傳藝中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年10月7日

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）給年輕新秀舞台，由國立傳統藝術中心主辦的「2022承功－新秀舞台」進入第6年，今年16名新秀分別來自歌仔、客家、亂彈、京、豫等5個劇種，將以師承工夫同台拚戲。

傳藝中心發布新聞稿表示，今年有別於以往策展人邀演形式，改以「公開徵選」與「策展人邀演」雙軌制，擴大團隊參與效益。策展人中國文化大學中國戲劇學系劉美芳表示，今年希望能兼顧劇種、劇目以及劇團的多樣性和廣度，期待以新老並陳，為新秀演員們創造舞台風采。

「承功－新秀舞台」劇展上，「專場演出」有2名新秀獨挑大樑，分別由明華園戲劇總團王婕菱演出「獅子王」中的戰陀厲，當代傳奇劇場張偉全演出全本「通天犀」中的「青面虎」徐世英，一獅一虎、一歌仔一京劇，看新秀如何演繹經典劇目。

「拚場競演」則有國立台灣戲曲學院附設京劇團張玲菱呈現「台灣第一鬚生」唐文華所傳授的「伍子胥」，台北新劇團孔玥慈演出梅派經典的「廉錦楓」，國光劇團劉育志、王詠增、林庭瑜則共演經典鬼戲「活捉」，3齣文戲將展現不同派系風情的唱功。

歌仔戲則由唐美雲歌仔戲團－閃耀青年團的杜建瑋、李嘉帶來「金蘭義」，一心戲劇團林冠妃、柯進龍演出「小霸王力戰太史慈」，2段三國時期的經典橋段，分別呈現出粗角唱唸和精采武打。中華王金櫻傳統文化藝術協會張閔鈞帶來別開生面的三花小生劇目「白賊七」，明華園天字戲劇團則由吳奕萱演出「國士無雙」的武生韓信，4段各有韻味的故事，將帶給觀眾不同面向的歌仔之美。

而在豫劇、客家戲、亂彈戲部分，將由慶美園亂彈劇團胡毓昇帶來「南天門˙走雪」，榮興客家採茶劇團劉錦洲演出「十八羅漢收大鵬」，台灣豫劇團李安傑帶來「盜銀壺」，以不同語言特有的曲調，展現出老生、武生和武丑演出獨有的魅力。

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傳藝中心主任陳悅宜表示，不同於影視產業或現代劇場，傳統戲曲需要更加倍的付出，「台上一分鐘，台下十年功」，傳統戲曲的「人才培育」更加重要。「承功－新秀舞台」為新一代的戲曲演員提供展演舞台，希望新秀在汲取前人藝術養分茁壯後，也能演繹出屬於自己的戲曲藝術。

傳藝中心「承功－新秀舞台」劇展將於10月20日到11月13日演出，地點在台灣戲曲中心小表演廳。（編輯：李錫璋）1111007