中研院士曾永義辭世 台灣戲曲學院祝壽戲成遺作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北11日電）中研院士、兩岸戲曲泰斗曾永義10日辭世，享壽81歲。台灣戲曲學院將登場的縱橫天下「韓非．李斯．秦始皇」是曾永義與王瓊玲合編，原為2年前給曾永義的祝壽戲，未料卻成遺作。

台灣戲曲學院今天發布新聞稿表示，曾永義生前與台灣戲曲學院淵源深厚，學校京劇團製作過許多膾炙人口的戲曲作品，都由曾永義擔任編劇。縱橫天下「韓非．李斯．秦始皇」受疫情影響，延至今年在台灣戲曲中心大表演廳演出，眼看再過幾日，曾永義就能看見自己的作品，怎料竟成遺作，戲曲界一片哀悼，相當不捨。

台灣戲曲學院附設京劇團當家小生趙揚強回想起與曾永義老師合作的第一部作品是崑劇「梁山伯與祝英台」，當時集結了國光劇團的魏海敏、孫麗虹、陳美蘭、戲曲學院京劇團的曹復永、郭勝芳、趙揚強，以及台崑的楊汗如等，展現崑曲來台灣傳承與發展的成果與面貌。

曾永義口中永遠的第一女主角朱民玲得知曾永義逝世之後，淚流不止，她說，過去與曾永義老師合作相當愉快，曾合作的作品包含新編崑劇「蔡文姬」、「二子乘舟」、「雙面吳起」以及縱橫天下「韓非．李斯．秦始皇」等，「老師非常疼惜演員，也致力將作品帶到對岸演出，作為文化交流的根基」。

縱橫天下「韓非．李斯．秦始皇」是曾永義因緣際會「選題而作」，曾永義生前曾表示，這3名響噹噹的歷史人物，雖然彼此都有關係，然而一位是集法家大成的學者，一位是以帝王術致富貴功名的權臣，一位是叱吒統一天下的暴君，「他們看似有高低，其實是鼎足而立」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾永義說，要寫韓非、李斯、秦始皇他們，「前提要深入探討，弄清他們的生平事跡、性情襟抱和時代背景，如此下筆，才不致走火入魔、貽笑大方。」台灣戲曲學院表示，希望還不認識這位文學泰斗的朋友能走進劇場，觀賞這齣等待2年的戲曲作品，緬懷老師文學造詣。

台灣戲曲學院推出縱橫天下「韓非．李斯．秦始皇」，將於10月14日登場，地點在台灣戲曲中心大表演廳。（編輯：張雅淨）1111011