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戲曲院士曾永義10日逝世 世新大學哀思文壇巨人

2022/10/11 11:56（10/11 12:08 更新）
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（中央社記者陳婕翎台北11日電）中研院院士曾永義於昨天逝世，享壽81歲，曾永義生前致力於傳統戲曲推廣，是世新大學中文系講座教授，世新大學董事長周成虎、校長陳清河聞訊表達感念與哀思一代文壇巨人。

中央研究院院士曾永義10日在家中過世，他指導的學生、國光劇團藝術總監王安祈今天證實了這個消息。王安祈說，曾永義是第一位以戲曲專業榮膺院士，格局貫穿古今兩岸。

曾永義在世新大學中文系任教逾18年，據世新大學提供新聞稿所提，陳清河表示，曾永義叱吒文壇超越半世紀，研究領域橫跨京劇、崑曲、歌仔戲、客家戲等，卓越成就令人仰之彌高，被譽為文壇巨人。

陳清河也提及，曾永義藉自身豐富學識，培育新一代文學人才，替世新大學增添不少光榮，近年也回饋師生，在世新圖書館長年展出曾永義的歷年著作、獎盃、照片等文物，對世新大學的付出有著重要地位。

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世新大學中文系主任周玉山表示，曾永義為全校700多名老師裡最大的一張名片，對世新大學中文系挺立20多年的貢獻更大，有不少頂大畢業的碩士生，是為了追隨曾永義，選讀世新中文系博士班。

周玉山說，「人壽有時而盡，而文章無窮」，很少人如曾永義一般擁有不朽的文學生命，著作不斷，據他所知曾永義仍有新書準備出版，忽然地離世令人感傷。（編輯：陳政偉）1111011

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