黃義交內湖墜樓 送醫不治享壽69歲

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台北市內湖區文德路一棟建物17日驚傳有男子墜樓，送醫搶救仍不治，據了解，這名男子為前立委黃義交。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北市內湖區文德路一棟建物今天下午5時許有男子墜樓，現場無呼吸心跳，警消獲報後協助送醫搶救仍不治，享壽69歲，據了解，男子為前立委 黃義交 黃義交小檔案 1953年3月12日出生 學歷： 淡江大學教育資料科學系畢業

文化大學中美關係研究所碩士

英國牛津大學外交官訓練所畢業 經歷： 行政院新聞局駐華府新聞處二等秘書

行政院新聞局國際處第一科科長

台灣省政府新聞處長

台灣省政府發言人

第4、5、6、7屆立法委員（1999年-2012年）

2012年連任立委失利後，胡志強邀任台中市政府副秘書長，因健康因素未就任 資料來源：立法院 看更多 關閉 ，事發原因待警方調查釐清。

北市警消下午5時11分獲報，指內湖區文德路一棟建物發生男子墜樓事件，現場已無呼吸心跳，隨即派員到場協助送醫搶救，但仍傷重不治。（編輯：李亨山）1111017

黃義交小檔案 1953年3月12日出生

學歷：

省立虎尾中學畢業

淡江大學教育資料科學系畢業

文化大學中美關係研究所碩士

英國牛津大學外交官訓練所畢業

省立虎尾中學畢業 淡江大學教育資料科學系畢業 文化大學中美關係研究所碩士 英國牛津大學外交官訓練所畢業 經歷：

行政院新聞局駐華府新聞處二等秘書

行政院新聞局國際處第一科科長

台灣省政府新聞處長

台灣省政府發言人

第4、5、6、7屆立法委員（1999年-2012年）

2012年連任立委失利後，胡志強邀任台中市政府副秘書長，因健康因素未就任

行政院新聞局駐華府新聞處二等秘書 行政院新聞局國際處第一科科長 台灣省政府新聞處長 台灣省政府發言人 第4、5、6、7屆立法委員（1999年-2012年） 2012年連任立委失利後，胡志強邀任台中市政府副秘書長，因健康因素未就任 資料來源：立法院



2001年11月2日，親民黨主席宋楚瑜為競選連任的立委黃義交站台。（中央社檔案照片）

黃義交2012年1月在街頭拜票。（圖取自黃義交臉書facebook.com）

2011年12月17日，黃義交（前左）競選總部成立，時任立法院長王金平（前右）站台。（圖取自黃義交臉書facebook.com）