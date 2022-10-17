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黃義交內湖墜樓 送醫不治享壽69歲

2022/10/17 20:12（10/17 21:14 更新）
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台北市內湖區文德路一棟建物17日驚傳有男子墜樓，送醫搶救仍不治，據了解，這名男子為前立委黃義交。（中央社檔案照片）
台北市內湖區文德路一棟建物17日驚傳有男子墜樓，送醫搶救仍不治，據了解，這名男子為前立委黃義交。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北市內湖區文德路一棟建物今天下午5時許有男子墜樓，現場無呼吸心跳，警消獲報後協助送醫搶救仍不治，享壽69歲，據了解，男子為前立委黃義交

黃義交小檔案

1953年3月12日出生

學歷：

  • 淡江大學教育資料科學系畢業
  • 文化大學中美關係研究所碩士
  • 英國牛津大學外交官訓練所畢業

經歷：

  • 行政院新聞局駐華府新聞處二等秘書
  • 行政院新聞局國際處第一科科長
  • 台灣省政府新聞處長
  • 台灣省政府發言人
  • 第4、5、6、7屆立法委員（1999年-2012年）
  • 2012年連任立委失利後，胡志強邀任台中市政府副秘書長，因健康因素未就任

資料來源：立法院

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，事發原因待警方調查釐清。

北市警消下午5時11分獲報，指內湖區文德路一棟建物發生男子墜樓事件，現場已無呼吸心跳，隨即派員到場協助送醫搶救，但仍傷重不治。（編輯：李亨山）1111017

黃義交小檔案
  • 1953年3月12日出生
  • 學歷：
    省立虎尾中學畢業
    淡江大學教育資料科學系畢業
    文化大學中美關係研究所碩士
    英國牛津大學外交官訓練所畢業
  • 經歷：
    行政院新聞局駐華府新聞處二等秘書
    行政院新聞局國際處第一科科長
    台灣省政府新聞處長
    台灣省政府發言人
    第4、5、6、7屆立法委員（1999年-2012年）
    2012年連任立委失利後，胡志強邀任台中市政府副秘書長，因健康因素未就任
  • 資料來源：立法院
2001年11月2日，親民黨主席宋楚瑜為競選連任的立委黃義交站台。（中央社檔案照片）
2001年11月2日，親民黨主席宋楚瑜為競選連任的立委黃義交站台。（中央社檔案照片）
黃義交2012年1月在街頭拜票。（圖取自黃義交臉書facebook.com）
黃義交2012年1月在街頭拜票。（圖取自黃義交臉書facebook.com）
2011年12月17日，黃義交（前左）競選總部成立，時任立法院長王金平（前右）站台。（圖取自黃義交臉書facebook.com）
2011年12月17日，黃義交（前左）競選總部成立，時任立法院長王金平（前右）站台。（圖取自黃義交臉書facebook.com）
圖為黃義交1998年照片。（中央社檔案照片）
圖為黃義交1998年照片。（中央社檔案照片）
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