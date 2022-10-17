黃義交內湖墜樓 送醫不治享壽69歲
2022/10/17 20:12（10/17 21:14 更新）
台北市內湖區文德路一棟建物17日驚傳有男子墜樓，送醫搶救仍不治，據了解，這名男子為前立委黃義交。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北市內湖區文德路一棟建物今天下午5時許有男子墜樓，現場無呼吸心跳，警消獲報後協助送醫搶救仍不治，享壽69歲，據了解，男子為前立委黃義交
，事發原因待警方調查釐清。
黃義交小檔案
1953年3月12日出生
學歷：
- 淡江大學教育資料科學系畢業
- 文化大學中美關係研究所碩士
- 英國牛津大學外交官訓練所畢業
經歷：
- 行政院新聞局駐華府新聞處二等秘書
- 行政院新聞局國際處第一科科長
- 台灣省政府新聞處長
- 台灣省政府發言人
- 第4、5、6、7屆立法委員（1999年-2012年）
- 2012年連任立委失利後，胡志強邀任台中市政府副秘書長，因健康因素未就任
資料來源：立法院
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北市警消下午5時11分獲報，指內湖區文德路一棟建物發生男子墜樓事件，現場已無呼吸心跳，隨即派員到場協助送醫搶救，但仍傷重不治。（編輯：李亨山）1111017
黃義交小檔案
- 1953年3月12日出生
- 學歷：
省立虎尾中學畢業
淡江大學教育資料科學系畢業
文化大學中美關係研究所碩士
英國牛津大學外交官訓練所畢業
- 經歷：
行政院新聞局駐華府新聞處二等秘書
行政院新聞局國際處第一科科長
台灣省政府新聞處長
台灣省政府發言人
第4、5、6、7屆立法委員（1999年-2012年）
2012年連任立委失利後，胡志強邀任台中市政府副秘書長，因健康因素未就任
- 資料來源：立法院
2001年11月2日，親民黨主席宋楚瑜為競選連任的立委黃義交站台。（中央社檔案照片）
黃義交2012年1月在街頭拜票。（圖取自黃義交臉書facebook.com）
2011年12月17日，黃義交（前左）競選總部成立，時任立法院長王金平（前右）站台。（圖取自黃義交臉書facebook.com）
圖為黃義交1998年照片。（中央社檔案照片）
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